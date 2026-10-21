Prokuratūra: įsibrovėlį mirtinai pašovęs kaunietis nebus teisiamas už nužudymą

Ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo pradėtas po to, kai šių metų sausio 2 d., 6.30 val., policija gavo pranešimą, kad Kaune, Endriejavo gatvėje, rastas sužalotas vyras (gim. 1980 m.). Asmuo buvo pristatytas į gydymo įstaigą, tačiau dėl patirto šautinio sužalojimo neišgyveno.
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Tyrimo duomenimis, M. S., neturėdamas leidimo, įgijo savadarbį pistoletą, kuris buvo perdarytas ir pritaikytas šaudyti 12 kalibro medžiokliniais šoviniais. Nustatyta, kad vyras nelegalų ginklą panaudojo būtinajai ginčiai – iš ginklo jis vieną kartą šovė į nukentėjusįjį.
Kaip teigiama prokuratūros pranešime, bylos duomenimis, į M. S. namus svetimi asmenys įsibrovė tamsiu paros metu, slėpdami veidus. Nukentėjusysis, rankose turėdamas metalinį strypą, į M. S. mėtė daiktus, artėjo link jo ir taip sukėlė realų pavojų sveikatai. Namo šeimininkas gynėsi, iššaudamas į nukentėjusįjį iš neteisėtai laikyto ginklo.
Buvo konstatuota, kad, nors M. S. veiksmuose yra nusikalstamos veikos požymių, tačiau, įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, nuspręsta, kad jis veikė esant būtinosios ginties sąlygoms. Taigi nutarta ikiteisminį tyrimą dalyje dėl nužudymo nutraukti.
Šis prokuroro nutarimas yra patvirtintas Kauno apygardos teismo galutine ir neskundžiama nutartimi.
Visgi, atliekant minėtą ikiteisminį tyrimą, taip pat nustatyta, kad M. S., neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai savo namuose laikė elektronines svarstykles ir 0,041 gramo narkotinės medžiagos, kurios sudėtyje yra kokaino. Kauniečiui buvo pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis bei neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Tačiau, atliekant ikiteisminį tyrimą, įtariamajam buvo atlikta teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizė bei pateiktos išvados, kad uždraustos veikos padarymo metu asmuo sirgo psichikos sutrikimu, negalėjo suvokti veikos pavojingumo ir valdyti savo veiksmų. Specialistai konstatavo, kad M. S. reikalinga taikyti priverstinį gydymą.
Šiuo metu baudžiamoji byla dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis bei neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti perduota teismui. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu teismas spręs dėl priverstinio gydymo skyrimo.
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