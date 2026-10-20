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Henriko Daktaro žmona Ramutė prabilo apie košmarišką naktį: paaiškėjo šiurpaus išpuolio detalės

Iš archyvo
2026-10-20 10:15 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Aleksandras Znamerovskis
šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
2026-10-20 10:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iki gyvos galvos įkalinto nusikaltėlio Henriko Daktaro žmona Ramutė Daktarienė kiek anksčiau liudijo Kauno apygardos teisme apie 2008 m. išpuolio įvykius – tuomet grupuotė „kamuolinių“ apšaudė Henriko Daktaro pilį, į kiemą įmetė granatą. Tuo metu moteris papasakojo, ką išgyveno lemtingą vakarą.

Ramutė Daktarienė Audriaus Bareišio nuotr.
GALERIJA (14)

Iki gyvos galvos įkalinto nusikaltėlio Henriko Daktaro žmona Ramutė Daktarienė kiek anksčiau liudijo Kauno apygardos teisme apie 2008 m. išpuolio įvykius – tuomet grupuotė „kamuolinių“ apšaudė Henriko Daktaro pilį, į kiemą įmetė granatą. Tuo metu moteris papasakojo, ką išgyveno lemtingą vakarą.

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Kaip anksčiau rašėme, užpuolimas buvo nagrinėtas Kauno apygardos teismo byloje, kurioje su „kamuolinių“ grupuote siejamas Edgaras Kalasūnas buvo kaltinamas ne tik itin žiauriu nužudymu, bet ir dar vienu neeiliniu nusikaltimu – E. Kalasūnas, kartu su keliais kitais sėbrais, kaltinamas Kauno „daktarų“ grupuotės vado Henriko Daktaro pilies apšaudymu – taip nusikaltėliai norėjo pademonstruoti savo viršenybę.

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Ši mintis jiems kilo maždaug dvi dienas iki išpuolio. Išpuolio dieną, vyrai apsiginklavo ir nuvyko į Užliedžius, sustojo prie įvažiavimo į H. Daktaro pilies teritoriją. Tuomet anksčiau minėtas gaujos lyderis T. Mickevičius iš „Kalašnikovo“ automato paleido mažiausiai dešimt šūvių link pilies teritorijos.

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Maža to, vienas iš sėbrų, R. Baika, įmetė granatą į pilies kiemą, vos kelių metrų atstumu nuo gyvenamojo namo. Vis dėlto, H. Daktaras ar jo šeimos nariai sužaloti nebuvo – tuo metu buvo apgadinta tvoros apdaila, kitos pilies dekoracijos. Tad pilies savininkė R. Daktarienė pateikė ieškinį išpuolikams, siekdama susigrąžinti kompensaciją už patirtą žalą.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edgaras Kalasūnas Kauno apygardos teisme

Išpuolį lygino su žemės drebėjimu

Šioje byloje Henriko Daktaro žmona Ramutė Daktarienė pripažinta kaip nukentėjusioji – kaip minėjome, ji buvo pateikusi ir civilinį ieškinį, siekdama gauti kompensaciją dėl patirtos materialinės ir moralinės žalos.

Visgi, šiandien moteris nusprendė atsisakyti ieškinio. Moteris taip pat pareiškė, jog davusi parodymus nebenorės dalyvauti teismo procese.

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„Tiesa pasakius, atsisakau šio ieškinio, nenoriu nieko turėti su tuo bendro, nei matyti, nei girdėti žmonių, kurie tai padarė“, – prašė R. Daktarienė.

Tuomet teisėjas R. Daktarienę informavo, jog atsisakydama civilinio ieškinio, ji praranda teisę pakartotinai reikšti ieškinį, atsisako civilinių ieškovo teisių. Moteris sutiko su šiomis sąlygomis.

Liudydama teisme R. Daktarienė teigė, jog minėtas apšaudymas įvyko 2008 m. gruodžio 16-17 naktį. Ji tuo metu miegojo H. Daktaro dvare, kartu su dvejomis dukromis – H. Daktaro tą naktį dvare nebuvo. R. Daktarienė pasakojo, jog naktį prabudo nuo itin stipraus trenksmo – tuo metu nesuprato, jog tai galėjo būti automatinių ginklų šūviai.

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„Vienas smūgis buvo toks stiprus, kad išsigandau, gal koks žemės drebėjimas buvo“, – tuo metu pasakojo R. Daktarienė.

R. Daktarienė pasakojo, jog tuomet išbėgo į lauką pasižiūrėti, ar kas dega, tačiau nieko panašaus nepamatė. Tada R. Daktarienė pagalvojo, jog galėjo sprogti pečius – dėl to ji esą nubėgo į rūsį patikrinti, ar taip nenutiko. Taip ir nieko nesupratusi, moteris nuėjo miegoti, kartu su dukromis.

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Šūvius pirma pastebėjo dukra

Anot R. Daktarienės, daugiau išpuolio detalių paaiškėjo kitą dieną. H. Daktaro žmona pasakojo, jog būtent iš mokyklos grįžtanti dukra pastebėjo, jog dvaro vartai suvarpyti.

„Iš vienos skylės iškrapščiau tokią kaip gilzę, kulkos gabalą. Lygtais pažadėjau atiduoti pareigūnams, dabar neprisimenu“, – liudijo R. Daktarienė.

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2009 m. teikdama parodymus, R. Daktarienė teigė, jog iš viso pastebėjo apie 10 skylių, buvo sugadinti dvaro vartai, tvora, langai.

Nukentėjusioji pasakojo, jog vėliau nusprendė susitikti su kaimyne, pasikalbėti apie tai, ką matė. Tuo metu R. Daktarienė pro kaimynės langą pastebėjo, jog atvyko policijos pareigūnai – moteris dėl to išsigando, mat tikėjosi nepageidautino dėmesio.

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„Buvau pasimetusi, galvojau atvažiuos žiniasklaida, mane kalbins“, – pasakojo nukentėjusi moteris.

Visgi, anot R. Daktarienės, iš policijos automobilio išlipę pareigūnai tik apžiūrėjo aplinką ir netrukus išvažiavo – R. Daktarienė teisme teigė, jog taip ir nesuprato, kodėl buvo atvykusi policija. Visgi, ji praėjus savaitei laiko po apšaudymo, parašė pareiškimą policijai – tik pareiškimo turinio R. Daktarienė šiandien nekomentavo.

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Triukšmą lygino su fejerverkais

R. Daktarienė toliau pasakojo, jog praėjus dienai po dvaro apšaudymo, ji apie įvykius kalbėjosi su vyresne dukra. Ir ji tuo metu pasakė, jog naktį girdėjo triukšmą, panašų į fejerverkus. Iš to R. Daktarienė daro išvadą, jog „kamuoliniai“ galėjo šaudyti ne vieną vakarą, o du.

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Šie duoti parodymai kėlė abejonių E. Kalasūno gynėjai advokatei Egidijai Belevičienei, kuri paprašė teismo pagarsinti anksčiau R. Daktarienės duotus parodymus – moteris jau anksčiau liudijo 2009 ir 2018 metais. Tuomet R. Daktarienė, jog visus šūvių ir sprogimo sukeltus garsus girdėjo tą pačią naktį. Šiandien R. Daktarienė teisme sakė, jog įvykių gerai neprisimena.

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Moteris pasakojo, jog po dukros pasakojimo, nusprendė apžiūrėti visą teritoriją. R. Daktarienė teisme teigė, jog skyles pastebėjo pirmo aukšto languose, antrame aukšte esančiame apžvalgos bokštelyje ir trečio aukšto languose. Šie langai yra dvigubo tipo – anot R. Daktarienės, kulka sugebėjo kiaurai praeiti vieną iš stiklų, tačiau kito nepalietė. Anot nukentėjusios moters, to tikrai negalėjo padaryti mestas akmuo, tad matyt į šiuos langus pataikė kulkos.

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Be to, buvo rasta negili, mažiau nei pusmetrio gilumo duobė – neatmetama versija, jog ši duobė – įmestos granatos pasekmė. Kaip pasako R. Daktarienė, dėl šios duobės į policiją ji nesikreipė, skeveldrų nematė.

H. Daktaro dvare taip pat yra įrengtos vaizdo kameros – tą R. Daktarienė liudijo tiek šiandienos apklausos metu, tiek anksčiau. Tiesa, tą naktį kameros vaizdo nefilmavo, tad išpuolis nebuvo užfiksuotas.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pasižvalgykite po parduodamą Henriko Daktaro pilį: suma – šešiaženklė

Motyvo nenumano

Kodėl gi „kamuoliniai“ ėmėsi tokio įžūlaus išpuolio, R. Daktarienė nenumano.

„Nežinau, kas čia buvo. Buvo girdėti, kad vyras pats save apsišaudė, dar visokių versijų“, – teisme sakė H. Daktaro žmona.

„Nei aš kam skolinga, nei man kas skolingas, su niekuo nesipykau“, – pridūrė ji.

R. Daktarienė taip pat teigė, jog nei vieno iš kaltinamųjų nepažįsta, o girdėjusi yra tik Ričardo Baikos pavardę, mat šis anksčiau buvo itin perspektyvus boksininkas. Anot moters, H. Daktaras jai irgi nesakė, koks galėjo būti išpuolio motyvas. 

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Kaip liudytoja buvo minima ir dukra

Šioje byloje liudytoja minima ir viena iš H. Daktaro dukrų – jai taip pat įteiktas teismo šaukimas. Ji įvykio metu taip pat buvo dvare.

Nors dukra kol kas neatsiliepė į teismo šaukimus, R. Daktarienė patikino, jog ji šiuo metu gyvena Ispanijoje ir kol kas to padaryti negalėjo, bet ateityje su teisėsauga bendradarbiaus. O teismas šaukia ją atvykti į birželio 20 d. suplanuotą teismo posėdį.

Parodymus davė ir keli kiti liudytojai

Kiek kukliau savo patirtais išgyvenimais pasidalijo keli kiti teismo šaukimus gavę liudytojai. Vienas iš jų – buvęs kriminalinės policijos tyrėjas, nuvykęs į įvykio vietą – kaip pats sakė, 2008 m. gruodžio 24 dieną.

Vyras teismo posėdžio metu netuščiažodžiavo – jis sakė, kad į įvykio vietą važiavo viso labo tik apklausti kaimynus, gal peržiūrėti kameras.

Tačiau, kaimynų jis neapklausė, o vaizdo kameros įvykio neužfiksavo. Tad kaip pats sakė, pagrindinis darbas kurį atliko – vairavimas. Tad ir daugiau papasakoti apie įvykius jis negali.

Paskutinis antradienį apklaustas liudytojas – buvęs H. Daktaro kaimynas, gyvenęs visai netoli Užliedžiuose, Sodų g. esančios H. Daktaro pilies.

Vyras pasakojo, jog lemtingą naktį taip girdėjo spengiantį triukšmą – visgi pabudęs, netrukus nusprendė eiti miegoti, mat nesuprato, kas ką tik įvyko. Liudininkas sakė, jog daugiau nieko neprisimena. Anksčiau duodamas parodymus jis teigė, jog minėtas išpuolis vyko vasarą – šiandien garbaus amžiaus vyras, atsakydamas į gynėjos klausimą teigė, jog galbūt tuo metu blogai prisiminė įvykius.

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