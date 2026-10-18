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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Viena naktis pakeitė viską: Elektrėnuose – kruvinos skerdynės ir 4 nužudyti žmonės

2026-10-18 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 20:15
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Tai nutiko prieš daugiau kaip 20 metų, Elektrėnuose. 1997-ųjų kovo 15-sios naktį. Tuomet 24-erių Ričardas K. ir 27-erių Rolandas S. nusipirkę du butelius šampano ėjo namo.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (17)

Tai nutiko prieš daugiau kaip 20 metų, Elektrėnuose. 1997-ųjų kovo 15-sios naktį. Tuomet 24-erių Ričardas K. ir 27-erių Rolandas S. nusipirkę du butelius šampano ėjo namo.

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Pakeliui sutiko ketveriukę (3 vyrus ir vieną moterį), kuri nesismulkindama atėmė šampano butelius, o pasipriešinti bandę du draugai buvo apspardyti. Rolandas su Ričardu grįžo namo, pasiėmė peilį ir savadarbį šaunamąjį ginklą – jų galvose kirbėjo vienintelė mintis apie kerštą.

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Šis kruvinu konfliktu pavirtęs įvykis aprašytas kriminalinių naujienų laikraštyje „Akistata“. Kaip rašoma šio laikraščio archyvuose, tokio žiauraus nusikaltimo elektrėniškiai iki tol dar nebuvo regėję.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Atvykę ėmė žudyti

Bute kerštautojai rado tris vyrus ir vieno jų draugę, Ričardas su Rolandu ėmė į juos šaudyti ir badyti peiliu. Du vyrai nuo Rolando S. paleistų kulkų mirė vietoje. Po to kažkuris peiliu negyvai užbadė vienintelę kompanijoje buvusią moterį.

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Pamatęs, kas vyksta aplink, vienintelis iš ketveriukės likęs gyvas jaunas vyras ėmė žudikų maldauti pasigailėti, žadėdamas už gyvybę atsilyginti pinigais.

Žudikai ėmė dvejoti – mat tas vyrukas buvo ne iš Elektrėnų, o iš Kauno, tad nusikaltėliai kauniečiui pretenzijų lyg ir neturėjo.

Ričardas su Rolandu savo auką nusivežė už Elektrėnų, prie Žebertonių kaimo. Čia žmogžudžiai visgi apsisprendė nepalikti liudytojo ir dūrė jam peiliu. Sunkiai sužeistas vyras metėsi bėgti, tačiau buvo čia pat buvo pribaigtas akmeniu ir basliu.

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Pradėjo naikinti pėdsakus

Įmetę į dujų trasos šulinį jo kūną, žudikai nutarė naikinti pėdsakus. Žmogžudžiai sugrįžo į žudynių vietą, kur, tikėtina, kažkurį iš trijulės rado dar gyvą.

Ričardas su Rolandu buvo aiškiai išsigandę, nes naktį ieškojo pažįstamo gydytojo.

Neradę kūnus vyniojo į kilimus bei paklodes, nuvilko į netoli esantį miškelį ir užkasė tarp medžių.

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Po to kraugeriai bute išplovė kraują ir išsiskirstė miegoti.

Vietos gyventojų abejonės

Po laidotuvių elektrėniškiai kalbėjo, jog visa tiesa taip ir nebuvo nustatyta, o versija, jog Ričardas su Rolandu žudė keršydami dėl kažkokios striukės bei butelio – melas.

Keli Elektrėnų gyventojai „Akistatai“ prasitarė, jog du nužudytieji buvo policijai žinomi, įtarti chuliganizmu bei vagystėmis, nežinia iš kokių pajamų gyvenę piliečiai. Pas juos tą vakarą užsukęs kaunietis – taip pat policijos tampytas dėl chuliganizmo ir automobilio vagystės.

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Nė vienas iš jų, tiesa, nebuvo teisti, tačiau abu garsėjo ūmiu būdu, nervingumu. Kartą motinos apšauktas Ričardas K. mėgino pasikarti, o Rolandas S. buvo ne kartą sumuštas.Tad žmonės mano, jog keturguba žmogžudystė – Elektrėnų chuliganų kvailo tarpusavio karo tragiška pasekmė.

Galiausiai 1998-siais teismas Rolandą S. su Ričardu K. solidariai nuteisė kalėti iki gyvos galvos.

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