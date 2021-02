Profesorius Stankūnas apie kaukių dėvėjimą: gerėjanti situacija leidžia sumažinti dabartinius reikalavimus

Profesorius Mindaugas Stankūnas šeštadienį savo „Facebook“ paskyroje paskelbė įrašą apie medicininių kaukių dėvėjimą. Teigiama, kad Ekspertų Tarybos pasitarime buvo suformuota bendra pozicija, kad gerėjant situacijai galima keisti ir kaukių dėvėjimo reikalavimus.

„Gerėjanti Lietuvos COVID-19 epidemiologinė situacija Vyriausybę ir prie jos esančią Ekspertų tarybą (ET) paskatina peržiūrėti vis daugiau šiuo metu galiojančių ribojimų. Jau visi girdėjote apie šios savaitės sprendimus, tad jų nekartosiu. Vakar pavakare įvyko ET Karantino grupės pasitarimas, kuriame buvo svarstomas medicininių kaukių dėvėjimo būtinumas. Ypač šių kaukių efektyvumas – nauda dėvint jas lauke, kai nėra aplink kitų asmenų arba šie atstumai yra pakankamai dideli (2 metrai ir daugiau). Kad geriau suprastume šį klausimą, tai į minimą posėdi be ET narių pakvietėm SAM, HI, LSMU Aplinkos ir darbo medicinos katedros atstovą ir visuomenėje dažnai kritiškai apie kaukių naudojimą pasisakantį mielą kolegą Rimą Jankūną.

Diskusija vyko apie 2 val., tačiau didelių prieštaravimų nebuvo. Praktiškai buvo suformuota bendra pozicija, kad pagerėjusi epidemiologinė situacija leidžia sumažinti dabartinius kaukių dėvėjimo reikalavimus iki naudojimo: 1) visais atvejais, kai esame patalpose; 2) atvirose vietose, kai negalima išlaikyti bent 2 metrų atstumo. Manau, kad tik laiko klausimas, kada ši formuluotė įsigalios“, – rašo profesorius.

Tiesa, jis patikslino, kada būtų įmanoma, kad toks sprendimas būtų priimtas.

„<...> Vakar posėdžio metu buvo pasakyta, kad po tokių pasitarimų Karantino grupė suformuluoja labai konkrečius siūlymus dėl vienų ar kitų sprendimų. Jie yra svarstomi visos ET posėdyje, kuriame dalyvauja ir Ministrė Pirmininkė, Sveikatos apsaugos ministras, SAM, Vyriausybės kanceliarijos atstovai ir pan.

Šiame pasitarime jau yra priimamas protokolinis sprendimas, kuriam turi pritarti / nepritarti Vyriausybė. ET posėdžiai vyksta pirmadieniais vakare. Kadangi sekantis pirmadienis yra prieš Vasario 16, tai jo nedarome. Sekantis posėdis bus tik po savaitės. Tai buvo nuspręsta, kad sekančią savaitę Karantino grupė susitiks dar kartą ir pasiūlys labai aiškią formuluotę dėl šio ribojimo.

Labai noriu tikėti, kad kolega tai padarė netyčinę komunikacinę klaidą, o ne sąmoningą klaidinimo žingsnį diskretituojant visą Ekspertų tarybą bei Vyriausybę“, – tikina profesorius M. Stankūnas.