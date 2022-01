Profesorė Žvirblienė ragina pamiršti karantiną ir ruoštis naujai bangai: „Omikron artėja tarsi škvalas“

Įžvalgomis, kaip derėtų valdyti pandemiją užklupus omikron, antradienį „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ dalijosi Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslų centro profesorė Aurelija Žvirblienė.

Ji atskleidė, spaudžiant reikalui kad Lietuva per dieną galėtų daugiausiai atlikti iki 20 tūkst. PGR testų. „Tai jau iš tikrųjų būtų lubos. Tai yra laboratorijų pajėgumai“, – apibūdino ji.

REKLAMA

REKLAMA

Jeigu Lietuvoje pasipiltų po 9 tūkst. susirgimo atvejų per dieną, kaip kitose šalyse, tai būtų rimtas iššūkis šalies medicinos sistemai. Lauktų tikra COVID-19 tyrimo centrų užgultis, neabejojo profesorė.

„Akivaizdžiai matoma, kad tas užsikimšimas [tyrimų punktų – tv3.lt] neišvengiamai artėja. Daugybė žmonių, pajautę simptomus, dabar įpratę, kad ateina į mobilųjį punktą, pasidaro PGR tyrimą ir gauna patvirtinimą, kad tikrai yra užsikrėtę koronavirusu.

Jeigu šitos galimybės tiesiog fiziškai nebeliks, turi būti kažkokios alternatyvos, pavyzdžiui, kad ir greitieji testai. Neaišku, kaip jie tiksliai parodys, ar pakaks jų jautrumo, bet tai galėtų būti vienas iš būdų, kad užtektų greitojo PGR testų. Nes šiuo metu to nepakanka“, – tvirtino specialistė.

Sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui prasitarus apie galimą izoliacijos trumpinimą iki 7 dienų, A. Žvirblienė neabejojo – tai galimas variantas, nes užsikrėtimų omikron tik daugės, o sveikatos priežiūros sistemą reikės gelbėti.

REKLAMA

REKLAMA

„Atsiranda grėsmė sveikatos apsaugos sistemai ne todėl, kad ji būtų perkrauta ligoniais, bet tiesiog sumažės dirbančių žmonių. Klausimas apie izoliacijos trumpinimą keliamas įvairiais lygiais. <...> Kažkokie sprendimai turės būti priimami neišvengiamai, nes gali būti, kad ir Priėmimo skyriai nesusitvarkys su ligonių srautu. <...> Omikronas artėja tarsi škvalas. Čia kaip meteorologai perspėja – užsidarykite duris. Mes čia dabar turime apie tai galvoti. Tos bangos išvengti neįmanoma, bet turi būti pasiruošimas“, – įsitikinusi VU profesorė.

Į pasklidusias kalbas apie galimą karantiną imunologė A. Žvirblienė pateikė griežtą ir vienareikšmišką atsakymą. Jos manymu, kalbos apie būsimą karantiną yra bergždžias reikalas – sustabdyti omikron bangos tai nepadės.

„Mano asmenine nuomone, tikrai beprasmiška dabar kalbėti apie karantiną. Net jeigu pavyktų atitolinti tą bangą, vis vien tas atitolinimas nieko čia per daug negelbėtų. Tuo labiau, kad mes turėjome pristabdymą per moksleivių atostogas, nes jos per Kalėdų laikotarpį pakliuvo. Tai, sakyčiau buvo mini karantinas, nes mokyklos tada neveikė. Mes žinome, kad per mokyklas tas plitimas viruso neišvengiamai vyksta. Todėl, mano asmenine nuomone, apie karantiną jau reikėtų užmiršti“, – apibendrino A. Žvirblienė.

Visą „Žinių radijo“ laidą galite stebėti čia: