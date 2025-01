Priežiūros institucijos pradeda viešai skelbti sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų

Anot ministerijos, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir žurnalistų etikos inspektorius sprendimus dėl duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų asmens duomenų tvarkymo pažeidimų turės skelbti viešai savo interneto svetainėse. Be to, nustatyta, kad ši informacija turi būti paskelbta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Nurodoma, jog skelbiami sprendimai turi būti nuasmeninami, juose negali būti atskleistos komercinės, profesinės ar kitų įstatymų saugomos paslaptys ir informacija, susijusi su saugumo priemonių taikymu.

Mediatorių savivaldą įgyvendins Lietuvos mediatorių rūmai

Nuo sausio 1 d. taip pat įsigaliojo Mediacijos įstatymo pakeitimai, numatantys, kad mediatorių savivaldą įgyvendina Lietuvos mediatorių rūmai, tvarkantys mediatorių sąrašą, organizuojantys mediatorių kvalifikacinį egzaminą bei mediatorių kvalifikacijos tobulinimą. Taip, anot ministerijos, siekiama efektyviau spręsti su mediatorių veikla susijusius klausimus bei stiprinti visų mediatorių veiklos koordinavimą.

REKLAMA

REKLAMA

„Nuo sausio visi mediatoriai, išskyrus mediatorius, kurie yra teisėjai, vienysis į Lietuvos mediatorių rūmus kaip ir kitų atskirų teisinių profesijų atstovai: advokatai, antstoliai ir notarai“, – nurodo TM.

REKLAMA

„Siekiant kaupti išsamius duomenis apie mediacijas, įtvirtinta mediatoriaus pareiga automatizuotu būdu Teisinės pagalbos paslaugų informacinėje sistemoje TEISIS teikti metinę mediatoriaus veiklos ataskaitą apie praėjusiais kalendoriniais metais įvykdytų mediacijų rūšis ir skaičių. Lietuvos mediatorių rūmai kasmet turės skelbti informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais įvykdytas mediacijas“, – teigiama ministerijos pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

Pakeitimu taip pat numatyta kelti mediatorių kvalifikaciją. Nustatyta, kad mediatoriai privalės kas trejus metus pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodančius dokumentus. Per trejus metus mediatorius turės išklausyti ne trumpesnius kaip 24 akademinių valandų mokymus mediacijos tema. Taip pat iki 48 akademinių valandų pailginti mokymai mediacijos tema, kuriuos turės išklausyti asmenys, siekiantys būti mediatoriais.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tikimasi, kad šie pokyčiai leis užtikrinti efektyvesnį mediacijos procesą, kokybiškesnes mediacijos paslaugas ir geresnes sąlygas taikiai spręsti ginčus.

Bus užtikrintos efektyvesnės antstolių paslaugos

TM taip pat informuoja apie nuo šių metų pradžios įsigaliojusius Civilinio proceso kodekso ir Sprendimų vykdymo instrukcijos pakeitimus, leisiančius užtikrinti efektyvesnes antstolių paslaugas.

REKLAMA

Numatyta, kad Antstolių informacinė sistema antstoliams paskirstys visus vykdomuosius dokumentus – ne tik dėl pinigų sumų, kaip buvo iki šiol, bet ir dėl nepiniginio pobūdžio išieškojimų, pavyzdžiui, dėl daiktų perdavimo išieškotojui, priverstinio iškeldinimo ar bendravimo su vaiku tvarkos. Be to, nustatyta aiškesnė vykdomųjų dokumentų dėl pinigų sumų išieškojimo pateikimo vykdyti tvarka.

„Nepiniginio pobūdžio vykdomieji dokumentai bus pateikiami vykdyti antstoliui, kurio veiklos teritorijoje turės būti atliekami priverstinio vykdymo veiksmai. Tais atvejais, kai antstolis jau vykdys išieškojimą iš skolininko, vėliau pateikti vykdomieji dokumentai taip pat bus paskiriami vykdyti šiam antstoliui, neatsižvelgiant į tai, ar naujo ir anksčiau pradėto vykdyti vykdomojo dokumento vykdymo teritorija sutampa“, – pažymima pranešime.

Anot TM, šiais pakeitimais siekiama sumažinti atvejų, kai to paties skolininko vykdomieji dokumentai tenka skirtingiems antstoliams, skaičių ir užtikrinti proporcingą vykdomųjų dokumentų paskirstymą antstoliams.