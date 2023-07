Prieš NATO viršūnių susitikimą policija siunčia skubų pranešimą: palies visus sostinės vairuotojus

Jau nuo rytojaus Vilniaus miesto gatvės bus perpildytos užsienio svečių delegacijų ir jas tarnybiniu transportu lydinčių pareigūnų. Tikėtina, kad savo kelyje daug dažniau pastebėsime eskortus, kortežus ir specialiąsias transporto priemones, lekiančias su įjungtais mėlynais ir raudonais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Būkime pasiruošę iš karto duoti joms kelią.

Pamačius, kad keliu artėja specialiosios transporto priemonės su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais, reikia sustoti ir jas praleisti. Jei kelyje viena kryptimi yra viena eismo juosta, transporto priemonės vairuotojas privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje.

Jeigu kelyje viena kryptimi yra dvi ar daugiau eismo juostų, tuomet kairiąja kraštine eismo juosta judančios transporto priemonės traukiasi į kairę ir sustoja, o visos pirmąja, antrąja ir trečiąja (jei tokia yra) dešiniosios pusės juostomis važiuojančios transporto priemonės traukiasi kuo labiau į dešinįjį kelkraštį.

Kairėje pusėje turi susiformuoti viena eilė transporto priemonių, o dešinėje gali būti viena, dvi ar trys transporto priemonių eilės. Taip susiformuoja „eglutės principo“ avarinis koridorius. Jei laiku reaguosime ir teisingai elgsimės, kortežas ar eskortas, gavęs kelią, pravažiuos akimirksniu ir savo kelionę galėsime saugiai tęsti.

Norėdami sureaguoti laiku ir tinkamai, automobilyje garsiai nesiklausykite muzikos, nebūkite įsikišę į ausis ausinukų ir nuolat stebėkite aplinką per veidrodėlius – taip greičiau pamatysite artėjančias specialiąsias transporto priemones ir laiku išgirsite signalus. Be to, nesugalvokite netikėtai (staigiai) įvažiuoti į suformuotą tarpą – taip galima sukelti eismo įvykį. Neužblokuokite kelio – pajudėkite iš vietos tik įsitikinę, kad jau pravažiavo visos lydimos ir lydinčios transporto priemones.

Policijos pareigūnai dirbs ne tik su specialiomis spalvomis nudažytais ir policijos skiriamaisiais ženklas pažymėtais automobiliais, bet ir su motociklais.