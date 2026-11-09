Prienų rajone vilkike rasta galimai nelegalaus alkoholio

Kaip teigiama Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime spaudai, spalį, tikrindami turimą informaciją, Klaipėdos ir Alytaus kriminalistai per kratas Prienų rajone, vilkike, rado, pirminiais duomenimis, daugiau nei 15 tūkst. butelių trauktinės su užsienio valstybės banderolėmis.
Sulaikytame vilkike rasta daugiau nei 11 tūkst. litrų nelegalaus alkoholio
Iš viso operacijos metu paimta daugiau nei 11 tūkst. litrų įvairių alkoholinių gėrimų, nepaženklintų privalomomis lietuviškomis banderolėmis.
Klaipėdos rajone pareigūnai sustabdė krovininį automobilį, kuriame rado ir paėmė naują motorolerį, dėl kurio tarptautinę paiešką yra paskelbusi Austrijos policija.
Per vykdytą operaciją pareigūnai taip pat paėmė daugiau nei 8 tūkst. eurų, įgytų galimai neteisėtu būdu, bei 147 vienetus elektroninių cigarečių ir joms skirto skysčio.
Svaigalų prikrautas vilkikas ir krovininis automobilis su ieškomu motoroleriu buvo sulaikyti.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bei nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo ar realizavimo.
Tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė.
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