  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidento patarėjas: Lietuva gali konsultuotis su Izraeliu dėl kontrabandinių balionų grėsmės

2025-12-02 08:48 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 08:48

Lietuvoje augant įtampai dėl oro uostų veiklą trikdančių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos, prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Marius Česnulevičius tikina, jog neatmetama galimybė šioje srityje konsultuotis su Izraelio atstovais. Vis dėlto, jo teigimu, konkretūs susitikimai kol kas nenumatyti. 

Marius Česnulevičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvoje augant įtampai dėl oro uostų veiklą trikdančių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos, prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Marius Česnulevičius tikina, jog neatmetama galimybė šioje srityje konsultuotis su Izraelio atstovais. Vis dėlto, jo teigimu, konkretūs susitikimai kol kas nenumatyti. 

1

„Reikėtų kalbėti ne tik su įmonėmis, bet ir su tarnybomis, nes oro erdvės stebėjimas, kontrolė, gynyba vis dėlto yra sudėtingas dalykas, į kurį yra įtrauktos ne tik priemonės ir platformos, bet ir daugybė žinybų, reikalingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Tai dėl viso šito Izraelis galbūt būtų vienas iš variantų, nes jie tikrai yra daug investavę ir būtų nelabai išmintinga nepasikalbėti su tais, kurie turi ekspertizę šioje srityje. Nebūtinai kovoje su balionais, tačiau bet kokia pagalba yra labai priimtina“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė M. Česnulevičius. 

„Nemanau, kad tai yra atmestas variantas, bent bent jau Prezidentūros lygmenyje kol kas tikrai neplanuojame susitikimo“, – pridūrė jis. 

ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

