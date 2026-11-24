„Prezidentas labai vienprasmiškai pasisakė – jeigu toks siūlymas retinti pensijų indeksavimą dar kartą iškiltų, jis būtų vertas to, kad pats biudžetas galėtų būti vetuotas. Po šito pasisakymo šitas klausimas liko uždarytas visiems laikams, nemanoma, kad jis iš naujo iškils“, – „Delfi“ laidoje antradienį kalbėjo Vaidas Augustinavičius.
Finansų ministerija buvo parengusi siūlymus įpareigoti ministerijas imtis išlaidų mažinimo planų, toks projektas prieš porą savaičių buvo registruotas Vyriausybės pasitarimo darbotvarkėje, tačiau išbrauktas.
Plane numatytas nurodymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) parengti įstatymo projektus, kuriais būtų keičiami įsipareigojimai dėl kasmetinio pensijų didinimo, numatant, kad indeksavimas nebūtų užprogramuotas kiekvieniems metams.
Taip pat numatyta galimybė mažinti valstybės įsipareigojimus dėl švietimo sektoriaus darbuotojų atlyginimų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų.
Vėliau prezidentas pasisakė, kad, jeigu „bus kišamos rankos prie pensijų indeksavimo“, jis galėtų vetuoti kitų metų valstybės biudžeto projektą.
„Lietuva natūraliai turi skolą šalies senjorams, tai šalies senjorų skurdo lygis vis dar yra per didelis. (…) Šitoje vietoje matome, kad pokyčių nebus ir tikimės, kad daugiau neatsiras tokių siūlytojų“, – tikino V. Augustinavičius.
Siūlymams dėl pensijų indeksavimo peržiūros taip pat priešinosi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), koalicijos partneriai.
Vėliau premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad jo vadovaujama Vyriausybė šių siūlymų nesiims.
Numatyta, kad vidutinė senatvės pensija 2027 m. didės 10 proc. – sieks 825 eurus ir bus 78 eurais, arba 10,4 proc., didesnė nei šiemet. Vidutinė pensija turint būtinąjį stažą turėtų padidėti 88 eurais, arba 10,9 proc., ir pasiekti 895 eurus.
Taupymo planai svarstomi dėl kitąmet valstybės biudžeto projekte numatomo 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficito, kuris viršija europinius kriterijus. Valstybės kontrolė (VK) numato, kad deficitas kitąmet bus dar didesnis, įspėja dėl skolos augimo rizikų.
Ieškant būdų didinti biudžeto pajamas, taip pat sutarta dėl tam tikrų mokestinių pakeitimų, siekiama efektyvinti viešojo sektoriaus veiklą.
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