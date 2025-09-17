Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas atima apdovanojimą iš Kremliaus finansavimą gavusio poeto Jurijaus Kobrino

2025-09-17 18:23 / šaltinis: BNS
2025-09-17 18:23

Prezidentas Gitanas Nausėda išbraukė poetą Jurijų Kobriną iš apdovanotųjų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi sąrašo, pažeminus apdovanotojo vardą.

Gitanas Nausėda BNS Foto

Prezidentas Gitanas Nausėda išbraukė poetą Jurijų Kobriną iš apdovanotųjų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi sąrašo, pažeminus apdovanotojo vardą.

REKLAMA
1

Trečiadienį pasirašytame šalies vadovo dekrete J. Kobrinas įpareigotas grąžinti apdovanojimą.

Poetui apdovanojimą 2003 metais įteikė prezidentas Valdas Adamkus, J. Kobrinas taip pat yra gavęs apdovanojimų Rusijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Birželį visuomeninis transliuotojas LRT paskelbė, kad J. Kobrinas yra gavęs finansavimą iš Kremliaus kontroliuojamo fondo.

REKLAMA
REKLAMA

J. Kobrinas į Rusijos kontroliuojamą Užsienyje gyvenančių tėvynainių teisių gynimo ir paramos fondą („Pravfondą“) kreipėsi 2023 metais, prašydamas 3 tūkst. eurų, už šiuos pinigus žadėjo iki 2024 metų pabaigos Baltijos šalyse populiarinti rusų literatūrą.

Pats poetas LRT teigė neprisimenantis susirašinėjimo su „Pravfondu“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų