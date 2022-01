Prekybos centre vežimėlį pastūmęs vyras sužalojo moterį: teks padengti 4 tūkst. eurų siekiančias gydymo išlaidas

Nors vilnietis kaltės nepripažino, tačiau teismui pakako surinktų įrodymų nuteisti vyrą. Jam paskirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros, įpareigojant jį bausmės laikotarpiu dirbti, tęsti darbą arba registruotis Užimtumo tarnyboje.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat nuspręsta civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti nukentėjusiajai iš Arūno R. 4 182,55 eurų turtinei žalai už nukentėjusiosios gydymą atlyginti. Žalos atlyginimą teismas išdėstė 3 metams, mokant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo trisdešimt penkis mėnesius po 116 eurų.

Arūnui R. išaiškinta, kad nesumokėjus nors vieno iš išdėstytų mokėjimų laiku, ieškovė turi teisę pradėti priverstinio išieškojimo procedūrą nesumokėtų įmokų daliai. Šis nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Įvykis prekybos centre

Bylos duomenimis, Arūnas R. 2021 m. sausio 5 d. apie 13 val., parduotuvės „Maxima“ salėje neatsargiais savo veiksmais stipriai pastūmė prekių vežimėlį.

Šis atsitrenkė į prekybos salėje stovėjusią S. V. Moteris po smūgio nugriuvo ir patyrė sužalojimus – kairio šlaunikaulio tarpgūbrinį lūžį. Tokiais savo neatsargiais veiksmais Arūnas R. padarė S. V. nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo.

REKLAMA

REKLAMA

Teismo posėdžio metu Arūnas R. savo kaltės nepripažino ir paaiškino, kad neprisimena, kaip pastūmė tą vėžimėlį, neprisipažįsta, kad jį stūmė, atsimena, kad su nukentėjusiąja susidūrė, kadangi parduotuvėje yra gan ankšta.

Kaltinamasis pasakojo, kad toje vietoje yra daug vežimėlių, o praėjimas labai siauras. Jis neigia, kad nukentėjusioji nukrito per kelis metrus.

Jei ne kitas senyvo amžiaus žmogus, jis net neprisimintų, ar užkliudė nukentėjusiąją. Teigia, kad pareigūnai jam pasakė, jog jokios baudžiamosios bylos nekels, todėl pasirašė parodymus, kad greičiau viskas pasibaigtų.

Vyras teigė, kad jeigu būtų stipriai pastūmęs, tai ji būtų nulėkusi, tačiau moteris buvo tik užkliudyta, nes jo rankos buvo užimtos.

Todėl kaltinamasis teisme teigė, kad nesutinka atlyginti gydymo išlaidų, kadangi tiek neuždirba, kad tokią sumą atiduoti. Pats vos pragyvena, jis tokių pinigų nesumokės, jei teismas priteistų, mokėtų po 20 eurų, daugiau neturi iš ko.

REKLAMA

REKLAMA

Teismui pagarsinus civilinį ieškinį, kaltinamasis parodė, kad čia nelaimingas atsitikimas, matyti, kad ji buvo užkabinta, jis užkabino tą vežimėlį, tačiau jo rankos buvo užimtos.

Tuo tarpu ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis kaltę pripažino visiškai. Tada jis pasakojo, kad buvo parduotuvėje ,,Maxima“, norėjo praeiti link kasų, susimokėti už prekes, bet jam praeiti trukdė parduotuvės salėje stovintis prekių vežimėlis, kurį eidamas nestipriai pastūmė.

Vyras teigė, kad tiesiog užkabino vežimėlį šonu ir jis atsitrenkė į parduotuvės salėje, šalia vežimėlio stovinčią moterį, kadangi toje vietoje praėjimas yra siauras.

Jokios tyčios ar kitų blogų ketinimų jis tikrai neturėjo prieš tą moterį, net nepagalvojo apie tokias pasekmes. Kai vežimėlis atsitrenkė į moterį, ji nukrito ant grindų. Tos moters nepažįsta, kai pamatė, kad ji nukrito, labai išsigando ir greitai nuėjęs prie kasų susimokėjo bei išėjo iš parduotuvės.

REKLAMA

REKLAMA

Vėliau grįžęs namo suprato, kad negerai pasielgė, todėl grįžo į parduotuvę. Jam atėjus į parduotuvę prie jo priėjo apsaugos darbuotojas, kuris užsirašė jo duomenis. Dėl šio įvykio jis tikrai labai gailisi ir visiškai pripažįsta kaltę.

Kaltinamojo nepažinojo

Teisme nukentėjusioji S. V. parodė, kad kaltinamasis jai nėra žinomas. Ji atėjo į „Maxima“, nuėjo prie juvelyrinių gaminių, pradėjo rinktis prekes, jos vėžimėlis stovėjo šalia, kai žiūrėjo prekes jos vėžimėlis buvo jai iš nugaros, dešinėje pusėje.

Praėjimas buvo siauras. Viskas vyko jai iš nugaros. Tada pajautė iš nugaros, kad ją pastūmė, ji to nesitikėjo, todėl nukrito. Ją pastūmė į nugarą, maždaug per nugaros vidurį. Buvo stiprus smūgis, nes ji yra aukšta moteris ir taip stipriai nukrito.

Jai po to pasakė, kad moterį pastūmė kažkoks vyras, kuris prabėgo pro kasas ir po to dingo iš parduotuvės. Prisimena, kad jis pribėgo, o po to nubėgo į kasą, jis su ja nesusisiekė ir neatsiprašė. Labai stipriai susitrenkė, jai skaudėjo.

REKLAMA

REKLAMA

Prie jos priėjo žmonės, tačiau ji negalėjo atsistoti. Kažkoks vyras ją pakėlė, nes ji negalėjo pajudėti. Paskambino jos anūkui. Vyras, kuris stebėjo tvarką, iškvietė greitąją pagalbą. Atvažiavo du vyrai, užkėlė ją ant neštuvų ir išvežė į ligoninę.

Tas kritimas padarė jai daug traumų, nes buvo sumušta galva, gavo smegenų sutrenkimą, kas atsiliepė akims ir ausims. Po to dubuo buvo sužeistas. Kojoje trys susiūtos žaizdos. Iš kairės pusės jos kūne buvo sužalojimai. Ji yra tokio amžiaus, kad vargu, ar viskas užgis.