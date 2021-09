Prakalbus apie migrantų prievartą, ministerija to neneigia: „Tiesa yra kažkur ties viduriu“

Rugsėjo pradžioje portalas 15min pranešė, kad Rūdninkų migrantų stovykloje Šalčininkų rajone formuojasi kastų sistema, vyksta seksualinis išnaudojimas, o kai kurie vargingi migrantai priversti užsiimti prostitucija tarp vyrų. Informacija paskelbta remiantis „Raudonojo kryžiaus“ ir šaltinių žiniomis.

Pradėjo ikiteisminius tyrimus

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius pripažįsta, kad tokia situacija iš tiesų gali klostytis, tačiau, tikėtina, nėra tokia „kalėjimiška“, kaip pasakoja patys migrantai.

„Ta informaciją aš vertinčiau taip – tiesa yra kažkur ties viduriu. Jeigu žiniasklaida ar nevyriausybininkai pasikalbina pabėgėlius stovyklose, tai informacija labai dramatiška – ir smurtas, ir priekabiavimas, ir visi kiti dalykai kalėjiminiai vyksta.

Turbūt negalime mes to paneigti, bet turbūt nėra ta situacija tokia dramatiška, kaip mes nurodome. Bet pripažįstame, kad gali būti tokių atvejų. Bet būtent iškėlimas į kitas vietas ir tų vietų zonavimas turbūt išspręstų tas problemas“, – Seimo Žmogaus teisių komitete trečiadienį kalbėjo A. Abramavičius.

Jo žiniomis, šiuo metu migrantų stovyklose Lietuvoje yra apie 1000 nepilnamečių.

Tuo metu kitas vidaus reikalų viceministras Vitalij Dmitrijev praneša apie jau pradėtus ikiteisminius tyrimus.

„Manome, kad didžiausią problemą Rūdninkuose išspręsime, ten žmonės palankesnėmis sąlygomis gyvens. Kalbame apie konteinerinių namelių pastatymą. Atsižvelgsime į zonavimą ir į žmonių poreikius.

Taip, matome problemas Rūdninkuose, yra pradėtų ikiteisminių tyrimų dėl įvykių Rūdninkuose. Buvo kai kurie žmonės atskirti. Tikrai reaguojame“, – Seime sakė viceministras.

Sprendimas apgręžti migrantus – „maksimaliai reikalingas“

Nuo rugpjūčio 3 dienos, kuomet Lietuva ėmė apgręžti migrantus prie Sienos, į šalį įleista 80 asmenų, neįleista – 2441.

„Iš tų 80 galbūt tik 25 yra pilnamečiai vyrai arba ne baltarusiai. Tai humanitarinis koridorius veikia, negalima sakyti, kad mes nieko neįleidžiame“, – sakė A. Abramavičius.

Jo teigimu, sprendimas uždaryti sieną buvo „maksimaliai reikalingas“, nes tai padėjo stabilizuoti situaciją pasienyje.

„Manome, kad čia mes elgiamės teisėtai. Įstatymo pakeitimas taip pat leidžia nukreipti neteisėtų migrantus į kontrolės punktus bei užsienio diplomatines atstovybes. O siena, tokia, kokia ji yra, be fizinio barjero, be kamerų, be kontrolės sistemos, ilgiau Lietuvoje būti negali. Vienaip ar kitaip siena bus uždaryta fizinio barjero būdu“, – patikino viceministras.

Anot Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojo Antano Montvydo, pasienio pareigūnai į šalį įleidžia migrantus pagal galiojančius įstatymus.

„Akivaizdžiai matomi nepilnamečiai, neįgalieji, nėščios moterys, vieniši tėvai, auginantys nepilnamečius vaikus, su kuriais jie keliautų. Taip pat asmenys, vyresni nei 75 metai, bei psichikos ar elgesio sutrikimų turintys asmenys, bei prekybos žmonėmis aukos, jeigu jie tą deklaruoja“, – vardijo A. Montvydas.

Rūdninkų poligone – kalėjimo subkultūra

Primename, kad tv3.lt jau skelbė, kad Rūdninkų poligone, kuriame įkurdinta migrantų stovykla, nusistovėjo įkalinimo įstaigoms būdinga subkultūra, kuri pagrįsta skirstymusi į kastas, stipresniųjų dominavimu prieš silpnesniuosius, seksualiniu išnaudojimu, reketu, fiziniu smurtu. Apie tai kalbėjo stovykloje dirbę savanoriai, šauliai, nevyriausybinės organizacijos.

„Rūdninkų stovykloje mūsų stebėtojai yra lankęsi du kartus ir užfiksavo, kad stovykloje formuojasi hierarchinė ir kastų sistema, daliai ten gyvenančių žmonių yra nesaugu. Galimas pažeidžiamų žmonių išnaudojimas“, – teigė Raudonojo kryžiaus komunikacijos vadovė Žydronė Lukšytė.

„Ten pasidaro kaip kalėjimo subkultūra: stipresni prieš silpnesnius, yra kastos, Azija prieš Afriką ir panašiai“, – prieš kurį laiką portalui tv3.lt pasakojo rašytoja Rūta Vanagaitė, kuri siekė tapti Raudonojo kryžiaus savanore, bet galiausiai ja netapo.

„Ypatingai blogoje situacijoje yra afrikiečiai, jie labai skurdūs. Vertėjai sakė, kad jeigu būtų įmanoma afrikiečiams rūbų duoti, nes jie iš tikrųjų atvažiavę yra be nieko“, – sakė pašnekovė.