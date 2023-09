Prakalbo su „Šiaulių kanibale“ ir jos drauge susidūrusi liudininkė: gyrėsi, kaip sudaužė mergaitę

Prieš 12 metų Šiauliuose be žinios dingus 17-metei gimnazistei, vos po kelių dienų paaiškėjo šiurpūs faktai – ji buvo žiauriai nužudyta, palaikai išniekinti. Dar gyvai bendramokslei galvą nupjovusi ir Viktorija Mikalauskaitė neatsivėrė nei psichiatrams, nei tyrėjams. Nepilnametę nužudžiusioms merginoms teismas skyrė po 20 metų įkalinimo bausmę.

Naujienų portalo tv3.lt šaltinių duomenimis, įkalinimo įstaigoje jos atliko tik pusę laiko skirtos bausmės ir buvo perkeltos gyventi į pusiaukelės namus. Žiniasklaidoje taip pat nuskambėjo faktas, kad nuteistosios pasikeitė pavardes.

Dabar paaiškėjo, kad Viktorija Mikalauskaitė įsidarbino prekybos centre kasininke ir gyvena su moterimi, kartu augino jos dukrą, kuri ir buvo paimta vaiko teisių gynėjų gavus pranešimus apie galimą smurtą prieš vaiką.

Liudininkė prakalbo apie susidūrimą su „Šiaulių kanibale“ ir jos drauge

Panevėžietė menininkė Klaudija Mackevičiūtė naujienų portalui tv3.lt sutiko papasakoti daugiau detalių apie susidūrimą su „Šiaulių kanibale“. Ji socialiniuose tinkluose pasidalino informacija, kad viename iš daugiabučių Panevėžyje galimai yra mušama mergaitė, o mergaitė su mama gyvena kartu su teista, itin žiauria žudike „Šiaulių kanibale“ Viktorija Mikalauskaite.

Menininkė teigia, kad iš „Šiaulių kanibalės“ ir su ja gyvenusios moters sulaukė baisių žinučių, o paviešinta informacija atkreipė ir teisėsaugos dėmesį. Atsirado daugiau liudininkų, kurie pradėjo pasakoti istorijas ir dalintis medžiaga apie šias dvi moteris.

„Aš toje parduotuvėje apsipirkau kelis kartus, pas tą Viktoriją, bet aš nežinojau, kas ji tokia. <...> Kai sužinojau, kas ji tokia yra, aš iš pykčio parašiau, kad žinau, kas tu tokia esi, kad Viktorija ir parašiau, kad jeigu būčiau žinojusi tuo momentu, apsiperkant, būčiau apspjovusi, nes visi žinome, kaip pasielgė ir ką padarė. Tikrai, tuo momentu paėmė toks įsiūtis.

Vėliau pradingo jos profilis kuriam laikui ir man pradėjo rašyti iš kito ką tik sukurto, netikro profilio, kad esu menkas padaras, kad esu pilkas žmogelis, po to, kad esu blogesnė negu jos paskerdusios žmones ir panašiai. Po to ir pradėjau internete viešinti kas kur dirba, kas per žmonės, kad kiti žinotų pas ką apsiperka, su kuo gyvena.

Kai pradėjau viską viešinti, tada man pradėjo eiti ir skambučiai, ir žinutės, ir balso įrašai su ta mergaite, su visa informacija, kur gyvena iki ką veikia“, – pasakojo moteris.

Vėliau paaiškėjo, kad galimai smurtą patyrusios mergaitės motina galėjo kieme užpulti ir kitą vaiką, sumušti jį. Dėl šio atvejo vyksta tyrimas.

TV3 žinių komandai pavyko susisiekti ir su moterimi, kuri įrašė pokalbį su galimai smurtą patiriančia dar kita mergaite. Pokalbį su mergaite įrašiusi moteris atskleidžia, kad mažametės motina netgi nuskriaudė jos vaiką, kuris esą paprasčiausiai žaidė kieme.

„Staigiai išbėgo, griebė stipriai, mano vaikas verkė, aš greit iškviečiau policiją ir greitąją, kad išsiimtų abdukciją, nufotografavau. Kalbėjau su jos dukra ir ji pranešė, kad ją mama skriaudžia“, – TV3 žinioms kalbėjo moteris.

Menininkė tv3.lt pasakojo, kad moteris galimai užpuolė vaiką kieme ir smarkiai trenkė, tai liudija ir nuotraukos, kurias ji esą matė.

„Tas vaikas žaidė kieme, o moteris tam vaikui trinktelėjo taip neblogai. Mano kaimynė man atsiuntė vaiko nuotraukas, kaip vaikas visas ištinęs, raudonas po to įvykio. Ji minėjo, kad pas juos iki dabar vyksta ikiteisminis tyrimas <...> Net girdėjo pati, kaip atsistojusi pasakojo, kaip mergaitę „Maximos“ tualete sudaužė“, – teigė menininkė K. Mackevičiūtė.

Kai kurie gyventojai neslėpė emocijų: „Protu nesuvokiama“

Vasarą paaiškėjo faktas, kad žiauriai nepilnametę nužudžiusios merginos dirba žinomo prekybos centro logistikos centre, o visai neseniai viena nuteistųjų buvo pastebėta aptarnaujanti klientus kasoje.

Perskaitę šią informaciją lietuviai neslėpė emocijų – socialiniuose tinkluose pasipylė pasipiktinusių lietuvių komentarai. „Baisiau negu baisu, kai tokios būtybės vaikšto laisvai. Ar žmonės saugūs?”, – klausiama socialiniuose tinkluose.

„Dirba parduotuvėje? Kaip galima priimti tokius žmones į darbo vietą? Joms visą amžių kalėjime sėdėt reikėtų...“, – rašė viena mergina.

„O dievai, kaip taip galima, šitaip pasielgė ir dirba parduotuvėj? Suprantu, jauna, taisytis turi teisę, o jeigu neįtiks pirkėjas, tai jam jau cha... Žodžiu, tėvams aitrinama žaizda, bet ne mums spręsti, bet...“, – rašoma kitame komentare.

„Kokia gali būti malonė žudikėms? Protu nesuvokiama, kas darosi Lietuvoje, net bjauru...“, – apmaudo neslėpė komentatorė, o kita rašė: „Ir padarius tokį baisų, protų nesuvokiamą nusikaltimą dar galima sulaukti malonės?!“