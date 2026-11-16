Praėjusią savaitę NATO naikintuvai kilo kelis kartus: štai kas vyko

Lapkričio 9–15 d. NATO oro gynybos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai tris kartus kilo patruliuoti greta Lietuvos, Latvijos ir Estijos sienų bei vieną kartą kilo atpažinti ir sunaikinti skrydžio taisykles pažeidusį bepilotį orlaivį, rašoma KAM Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento pranešime spaudai.
Lapkričio 10 d. NATO oro gynybos naikintuvai patruliavo prie Lietuvos ir Latvijos sienos. Kitą dieną, lapkričio 11 d. NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti ir sunaikinti bepilotį orlaivį, kirtusį Lietuvos sieną.
Lapkričio 11 d. NATO oro gynybos naikintuvai patruliavo Latvijos ir Estijos rytuose. Taip pat lapkričio 11 d. NATO oro gynybos naikintuvai patruliavo Latvijos rytuose.
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