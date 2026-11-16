Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Praėjusią savaitę NATO naikintuvai kilo kelis kartus: štai kas vyko

2026-11-16 17:16 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 17:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas praneša, kiek kartų praėjusią savaitę kilo NATO naikintuvai.

NATO naikintuvai (ELTA nuotr.)
GALERIJA (37)

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas praneša, kiek kartų praėjusią savaitę kilo NATO naikintuvai.

REKLAMA
0

Lapkričio 9–15 d. NATO oro gynybos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai tris kartus kilo patruliuoti greta Lietuvos, Latvijos ir Estijos sienų bei vieną kartą kilo atpažinti ir sunaikinti skrydžio taisykles pažeidusį bepilotį orlaivį, rašoma KAM Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

Lapkričio 10 d. NATO oro gynybos naikintuvai patruliavo prie Lietuvos ir Latvijos sienos. Kitą dieną, lapkričio 11 d. NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti ir sunaikinti bepilotį orlaivį, kirtusį Lietuvos sieną.

Lapkričio 11 d. NATO oro gynybos naikintuvai patruliavo Latvijos ir Estijos rytuose. Taip pat lapkričio 11 d. NATO oro gynybos naikintuvai patruliavo Latvijos rytuose.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų