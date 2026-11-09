Praėjusią savaitę kilo NATO naikintuvai: štai kas vyko

Lapkričio 2-ąją naikintuvai skrido atpažinti vieno rusų žvalgybinio lėktuvo IL-20, šis buvo su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, bet be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.
Naikintuvai skrido ir kitomis dienomis
Tuo metu lapkričio 3-ąją NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti galimo bepiločio orlaivio, užfiksuoto Latvijoje. Šios šalies kariuomenės duomenimis, šis nukrito Balvų savivaldybėje bei greičiausiai buvo ukrainietiškas.
Lapkričio 6 dieną NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti transporto lėktuvo AN-26. Jis skrido be skrydžio plano, su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su RSVC palaikė.
NATO oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
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