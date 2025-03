Prabilo pacientes slapta filmavęs ginekologas: štai kas siekė mane sužlugdyti

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis V. Abraitis 2004 metais įgijęs gydytojo akušerio ginekologo licenciją, teikdamas ambulatorines bei stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose Kaune, slapta filmuodavo pacientes konsultacijų metu.

Prokuratūra trečiadienį pranešė, kad teismui perduota byla, tačiau ikiteisminis tyrimas dėl šių nusikalstamų veikų buvo pradėtas atliekant kitą, su įtariamu kyšininkavimu susijusį ikiteisminį tyrimą.

Kyšininkavimo tyrimo metu buvo gauti duomenis apie kaltinamojo mobiliajame telefone saugomus vaizdo įrašus ir tada nustatyta, kad ginekologas nuo 2018 metų birželio iki 2023 metų birželio buvo nufilmavęs apie 20 pacienčių.

Pasisakė ir pats ginekologas

Gydytojas savo feisbuko paskyroje rašė, kad pastaruosius metus yra po „didžiuliu teisėsaugos presu“, o paviešinta informacija apie jį – neatspindi realybės.

„Lietuvoje tapo įprasta – pirma formaliai tiesos siekiančių struktūrų ir žiniasklaidos konglomeratas žmogų sužlugdo be jokio teismo. Po to einantys teismo sprendimai jau neturi jokios įtakos to žmogaus gyvenime.

Pradžioje naiviai tikėjausi, kad kaltinimai man kažkoks kvailas atsitiktinumas, ar nesusipratimas. Net po neadekvačiai drastiškų sankcijų man – vis dar taip galvojau. Todėl tylėjau. Nors akivaizdžiai mačiau titaniškas valstybės pastangas ir pinigus, skiriamus man sužlugdyti. Nerašysiu smulkmenų dabar, bet patikėkite – įspūdingi skaičiai. Ir ne tik pinigai. Tiesiog žiaurus elgesys su mano pacientėmis – taip pat buvo neatsitiktinis. Su niekuo dėtais žmonėmis, kurie negavo pagalbos. Netikiu, kad nebuvo kompromisinių priemonių“, – rašo ginekologas.

V. Abraitis nurodė, kad susilaukia labai daug palaikymo skambučių ir žinučių, kurių tokio kiekio nesitikėjo.

Vyras pasisakė ir apie kitus medikus, kurie, pasak jo, šiuo metu yra „didžiulėje euforijoje“. Nepalaikantiems kolegoms linkėjo toliau džiūgauti.

Pasisakė ir apie pacientes

Medikas nurodė, kad iš pacientų pusės nebuvo sulaukęs jokių nusiskundimų.

„Pacientų vertinimas. Niekada nesigyriau reitingais, nesifotkinau su kūdikėliais. Man svetimas toks marketingas. Bet raskite dar tiek netų dirbantį gydytoją, turintį 93% teigiamą vertinimą. Primenu –dirbantį turbūt pavojingiausioje ir jautriausioje vietoje – gimdymo pagalboje. Paskaitykite atsiliepimus. Epinių mane smerkiančių, teisiančių ir dabar džiūgaujančių kolegų vertinimai – ohoho kaip skiriasi nuo manųjų. Švelniai kalbant.

Mielos mano pacientės. Jauskitės saugiai, miegokite ramiai. Iš mano pusės Jums negresia jokie neteisėti veiksmai. Tepasakysiu faktą – IŠ PACIENTŲ PUSĖS nebuvo JOKIO nusiskundimo NIEKUR mano darbu ar bendravimu. Iš darboviečių – nebuvo jokio nusiskundimo mano požiūriu į darbą, elgesiu, kultūra, darbo apimtimi ir tt. Visus 30 metų labai nesiraukydamas būdavau ten, kur sunkiausia. Daugybė mano ruoštų gydytojų Jus, mielos moterys šiuo metu sėkmingai operuoja. Paruošt CHIRURGINIUS įgūdžius žmogui – oooi kiek kainuoja nervukų.

Tiems – teisingiems kolegoms džiugesyje. Nesiruošiu žudytis. Moku įžvelgt šviesą ir duobėje. Suprantu, kaip jus tai pradžiugintų dar kartą. Žinau du kolegas, – patyrusius puikius gydytojus, kuriems sulaukus kur kas mažesnio dėmesio kaip aš po pusmečio išsivystė vėžys. Žinau ne vieną – puikų gydytoją, didžiulį autoritetą, kuris ypač vertingas šiame kartų kaitos laikmetyje – išvykę net į kitą miestą, dirba visiškai jų kompetencijų ir galimybių neatitinkantį darbą. Žmonės palaužti. Tai turbūt taip pat labai džiugina TUOS teisingus kolegas. Nes tai irgi žmonės, nedalyvavę teisingų vėliavų žaidime“, – rašė jis.

Kaltinamasis laikinai nušalintas nuo pareigų

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad prokuratūros teigimu, šiuo metu ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi kaltinamasis yra laikinai nušalintas nuo pareigų, taip pat jam sustabdyta teisė užsiimti gydytojo akušerio ginekologo veikla.

Prokuroro nutarimu, siekiant užtikrinti nukentėjusiosioms padarytos žalos atlyginimą, yra apribotos nuosavybės teisės į kaltinamojo turimą turtą.

Kaltinamajame akte prokuroras nurodo, kad tokiais veiksmais pacientėms buvo padaryta didelė neturtinė žala, taip pat buvo sumenkintas medicinos profesijos prestižas, gydymo įstaigų ir Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos autoritetas.

Pasak prokuratūros, gydytojui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto informacijos rinkimo apie privatų asmens gyvenimą. Už tokio pobūdžio veikas gali grėsti laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.

Sučiuptas dėl iš pacientės paimto kyšio

Gydytojas ginekologas akušeris pacientes apžiūrinėjo Kaune. Prokurorai suskaičiavo 20 slapčia padarytų skirtingų moterų vaizdų. 56-erių mediko slaptą aistrą teisėsaugininkai demaskavo atsitiktinai, mat jį sučiupo dėl iš pacientės paimto kyšio, o patikrinę jo telefoną rado ir šio nusikaltimo įrodymų.

„Vaizdo įrašuose yra užfiksuotos pacientės. Tai buvo padaryta konsultacijų metu ir paslapčia, nežinant pacientėms. Nufilmuotos intymios kūno vietos“, – komentuoja prokuroras Donatas Blinstrubis.

Ginekologas filmavo tik Kaune apžiūrimas pacientes iš viso regiono.

„Yra nustatyta, kad 20 tokių pacienčių per tam tikrą laikotarpį buvo nufilmuota“, – sako D. Blinstrubis.

Uostamiestyje kalbintos moterys tokiu teisėsaugininkų slapukavimu labai pasipiktino, mat šalies moterys dabar įtars ir nesaugiai jausis pas visus panašaus amžiaus vyrus ginekologus. Juolab, kad gydytojas teismo laukia laisvėje, nors nuo pareigų ir nušalintas:

„Labai negerai. Turėtų iš karto tokį, kur dirba ir ką. Aišku, čia prasidėtų raganų medžioklė, bet reikėtų paviešinti, kur jis ir ką. Nes gal yra daugiau nukentėjusių, kur bijo, nesikreipia.“

„Taigi turėtų žinoti, aišku, aš irgi pas tokį nenorėčiau eiti turbūt. Turėtumėm žinoti.“

„Nu man paprasčiausiai trūksta žodžių. Nes tai jau įgalinta, nebėra nieko švento.“

Daugiau duomenų apie šį ginekologą ir jo darbovietes turėtų paaiškėti prasidėjus teisminiams procesams. Bylą nagrinės Kauno apylinkės teismas.

Į jį jau kreipėsi ir dalis slapčia nufilmuotų moterų. Bendra jų ieškinių suma 50 000 eurų. Be to, griežčiausia įstatymu numatyta bausmė ginekologui – penkeri metai kalėjime.