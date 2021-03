Politikams pradėjus skiepytis „AstraZeneca“ vakcina, Seimas grįžta prie tiesioginio darbo

Po praėjusią savaitę kilusių techninių trukdžių, Seimo antradienio posėdžiai vyksta gyvai, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad prie nuotolinio darbo dabar būtų grįžtama tik drastiškai pablogėjus situacijai.

„Jau šiandien dirbame gyvai, ketvirtadienį irgi planuojame gyvą posėdį, nes laukia slaptas balsavimas, tad turime rinktis gyvai. Dėl kitos savaitės Seimo valdyba apsispręs rytoj, bet tikėtina, kad dirbsime gyvai, nebent drastiškai blogėtų situacija, bet tikiuosi, kad to nebus, be to, nemaža dalis Seimo narių bus pasiskiepiję bent pirmu skiepu“, – antradienį žurnalistams Seime sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Jos turimais duomenimis, pirmadienį skiepytis užsiregistravo 32 parlamentarai, politikai vakcinuotis galės iki savaitės pabaigos. Taip pat kai kurie Seimo nariai yra pasiskiepiję anksčiau būdami rizikos grupės atstovais, yra persirgusių koronavirusu.

„Šiandien ketina skiepytis 32 Seimo nariai, normalu, kad jie yra pasiskirstę, visas srautas vieną dieną nesiskiepys, ir bus sudarytos galimybės skiepytis iki šios savaitės pabaigos. Tikiuosi, kad dauguma pasiskiepys, palyginti nedidelė dalis yra persirgusių ir, matyt, dar turi imunitetą, o visus kitus kviečiu skiepytis“, – sakė parlamento vadovė.

Antradienį Vilniuje nuo COVID-19 skiepijami Vyriausybės ir Seimo nariai. Visi jie bus skiepijami visuomenėje prieštaringai vertinama „AstraZeneca“ vakcina.

Pirmadienį minėta vakcina paskiepytas prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, premjerė Ingrida Šimonytė, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Praėjusią savaitę sveikatos apsaugos ministras papildė skiepijimo nuo COVID-19 prioriteto grupių sąrašą į jį įtraukdamas prezidentą, Seimo ir Vyriausybės narius.

Taip siekiama parodyti pasitikėjimą „AstraZeneca“ vakcina.

Lietuvoje ir virtinėje Europos valstybių skiepijimas „AstraZeneca“ vakcina praėjusią savaitę buvo laikinai sustabdytas dėl nustatytų tromboembolijos atvejų paskiepytiems žmonėms.

Parėjusią savaitę Europos vaistų agentūra paskelbė, jog ši vakcina nuo COVID-19 yra saugi ir veiksminga, todėl Lietuvoje atnaujintas skiepijimas šia vakcina.