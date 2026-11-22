„2026 m. spalį dėl fiktyvių svetainių Lietuvos gyventojai patyrė 931 031 eurą turtinės žalos“, – „Facebook“ skelbė policija.
Kaip Eltai pasakojo Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis, pastebima tendencija, kad sukčiai dažniausiai gyventojams siuntė nuorodas į netikras įstaigų ir bendrovių internetines svetaines.
„Pastaruoju metu daugiausiai fiksuotos netikros „Sodros“ ir bendrovės „Regitra“ internetinės svetainės“, – sakė policijos atstovas.
Anot jo, iš gyventojų per fiktyvias internetines svetainės išviliojamų pinigų sumos varijuoja nuo kelių šimtų iki kelių šimtų tūkstančių eurų.
Netikros „Sodros“, „Regitros“, VMI svetainės
Kaip anksčiau skelbė policija, spalio įvykių suvestinėje fiksuota ne vienas atvejis, kai žmonės, aktyvavo jiems atsiųstas nuorodas, prisijungė prie netikrų interneto svetainių ir tokiu būdu neteko pinigų.
Anot policijos, spalio 3 d. šiaulietis (gim. 1961 m.), jungdamasis prie galimai netikro „Sodros“ internetinio puslapio, suvedė prisijungimo prie elektroninių banko paslaugų duomenis ir neteko 3 445 eurų.
Spalio 17 d. vyras (gim. 1988 m.) prisijungė prie netikros bendrovės „Regitra“ interneto svetainės, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir neteko 1,1 tūkst. eurų.
Policijos duomenimis, spalio 11 d. moteris (gim. 1966 m.) Ukmergės rajone, prisijungusi prie netikros Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainės ir suvedusi elektroninės bankininkystės duomenis, neteko 4 444 eurų.
Spalio 25 d. šiaulietis (gim. 1960 m.) prisijungė prie netikros bendrovės „Ignitis“ interneto svetainės, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir neteko 2 398 eurų.
Praėjusį mėnesį fiksuota atvejų, kai gyventojai prisijungė ir prie netiktų bankų internetinių svetainių.
Spalio 27 d. į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1962 m.), kuri pareiškė, kad Vilniuje, namuose, bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos banko sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuoti 14 444 eurai.
Teisėsauga spalį pradėjo tyrimus ir dėl atvejų, kai žmones, įmones pasiekė melagingi pranešimai apie galima nesumokėtas baudas, kuriais buvo taip pat siunčiamos nuorodos su prisijungimais prie netiktų svetainių.
Spalio 5 d. į bendrovės mobiliojo ryšio telefoną atsiųsta SMS žinutė iš neva policijos dėl nesumokėtos baudos. Aktyvavus nuorodą bei suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, nepažįstami asmenys nuo bendrovės sąskaitos pasisavino 19 520 eurų.
Spalio 7 d. vyras nurodė gavęs į telefoną SMS žinutę iš neva portalo „epolicija“ dėl nesumokėtos baudos. Norėdamas sumokėti baudą, žmogus aktyvavo nuorodą bei suvedė elektroninės bankininkystės duomenis. Tokiu būdu vyras neteko 16 024 eurų.
Policija ragina šalies gyventojus būti atidžiais ir nepasitikėti žinutėmis ar el. laiškais atsiųstomis nuorodomis.
Pareigūnai pataria neatidarinėti SMS žinutėmis ar el. laiškais gautų nuorodų, atidžiai tikrinti internetinės svetainės adresą – kiekvieną simbolį, nepasitikėti vien svetainės išvaizda, neskubėti įvesti savo asmens ar prisijungimo duomenų, informaciją tikrinti oficialiose institucijų svetainėse.
Policijos duomenimis, nuo šių metų pradžios iki šiol sukčiai iš Lietuvos gyventojų įvairiais būdais išviliojo daugiau kaip 33 mln. eurų.
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