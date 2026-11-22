Lietuvos policijos mokyklos „Instagram“ paskyroje pasidalytame įraše matyti trys uniformuoti vaikinai.
Komentarų skiltyje – komplimentai ir klausimai
Vaizdo įrašas prasideda nuo žaismingo kolegų pristatymo – vienas jų į kamerą pakviečia Eimantą ir paraginta prisistatyti.
Tačiau šis į tokį raginimą sureaguoja su humoru ir kolegai atsako: „Nesvaik, seni, su savo nesąmonėmis.“
Netrukus pristatomas ir kitas vaikinas – Arnas. Šįkart kolega paprašo jo pasimaivyti.
Skambant muzikai, vaikinai ima pozuoti prieš kamerą, demonstruoja tarnybinę ekipuotę ir nevengia žaismingų judesių.
Komentarų skiltyje pasipylė pagyros, o dalis merginų susidomėjo vaikinais.
„Patiko, karšti pareigūnai“, – rašė viena internautė.
„Berniukai, nekelkit tetoms spaudimo“, – juokavo kita.
„Eimantas gal laisvas?“ – teiravosi trečia.
„Galima kontaktus?“ – susidomėjimo neslėpė kita.
Kitos taip pat negailėjo komplimentų: „Koks gražus tas Eimantas“, „Šaunuoliai!“