Policija įspėja vairuotojus: lieka vis mažiau laiko atsinaujinti automobilių vaistinėles

Turniketą, artėjant liepos 1 d., kai visi vairuotojai privalės turėti naujo pavyzdžio vaistinėles, apžiūri vilnietis Algis. Vaistininkė dar ir pamoko, kaip prireikus taisyklingai naudoti.

„Pavyzdžiui, dedam 5 centimetrai virš žaizdos...“, – pasakoja vaistininkė.

Tik štai Algis sako, kad ir tobulino pirmosios pagalbos įgūdžius, prireikus turniketo realioje situacijoje, vis tiek tektų pasukti galvą.

REKLAMA

REKLAMA

„Aš nenorėčiau, kad jo prireiktų. Vienas dalykas, reikia jį dar mokėti uždėti. Turiu omeny, uždėti tinkamai. – Mokėtumėt, jeigu prireiktų? – Nu ant kaklo nedėčiau“, – sako vilnietis Algis.

REKLAMA

Jam pritaria ir Donatas. Tiesa, sako, pats prireikus šiandien nežinotų, kaip jį panaudoti, o mokytis eitų tik tada, jeigu tai būtų privaloma.

„Jeigu prireiktų, mokysiuosi, bet nesant būtinybei, niekas nesimokys“, – kalba vilnietis Donatas.

Vairuotojai sprendžia ir kitą dilemą – kur palikti savo seną tvarsliavą. Asociacija „Po mažą žingsnį“ tokių vairuotojų prašo dalyvauti pirmadienį prasidėjusioje pilietinėje akcijoje „Milijonas vaistinėlių Ukrainai“. Žmonės gali seno tipo vaistinėles palikti visose šalies savivaldybėse, seniūnijose ir „CIRCLE K“ degalinėse.

REKLAMA

REKLAMA

„Kadangi vaistinėlėse nėra vaistų, yra tvarsliava, pasitarėme su Ukrainos ambasada ir su Lietuvos ambasada Ukrainoje, kad tai nėra blogai, o jiems tikrai tvarsliava negendanti yra reikalinga. Kai žuvo civiliai žmonės po paskutinių raketų, tai žuvo jauna mergina tik dėl to, kad nieko neturėjo šalia savęs, kad sutvarstytų ir padėtų“, – pasakoja asociacijos vadovė Oksana Paškevičienė.

Vaistinėlių rinkimo akcija tęsis iki liepos 3 d. Tad iki to laiko visi šalies vairuotojai turi jas pasikeisti. Tiems, kas nebus to padaręs, policija bus griežta – baus be įspėjimo. Tiesa, bauda sieks vos 12 eurų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Terminas buvo atidėtas keletą kartų. Ir atsakingi vairuotojai tikrai turėjo laiko pasirūpinti“, – tikina kelių policijos atstovė Jorūnė Liutkienė.

Policijos pareigūnas gali vairuotojo paprašyti parodyti vaistinėlę: peržiūrėti, ar joje be tvarsčių yra 2 privalomi turniketai, vienkartinė kaukė žmogui gaivinti, šaldymo maišeliai ir spaudžiamasis tvarstis. Tiems, kas vaistinėles pirko iki 2019 m., teks pirkti visą naują, kas pirko po – teks papildyti vaistinėlę tik dviem turniketais.

Daugiau detalių ieškokite vaizdo įraše, esančiame straipsnio viršuje.