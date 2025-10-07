Pokyčiai Seimo NSGK: „aušrietis“ Gedvilas keičia Sinicą

Tokiai rokiruotei savo priimtu nutarimu antradienį pritarė Seimas.
Anksčiau Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete (SRDK) dirbusį A. Gedvilą šiame komitete pakeis buvęs Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) narys „aušrietis“ Kęstutis Bilius.
Pokyčiai įvyko ir parlamentiniame Kultūros komitete. Į jo darbą įsijungs VVSK palikęs socialdemokratas Vytautas Grubliauskas. Beje, Kultūros komitete porą savaičių dirbusi Dovilė Šakalienė išeina į Teisės ir teisėtvarkos komitetą (TTK). Jame taip pat dirbs Kaimo reikalų komitetą palikęs socialdemokratas Tadas Prajara.
Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) nariu buvęs Giedrius Drukteinis irgi keičia komitetą. Jis tapo Užsienio reikalų komiteto (URK) nariu.
Komitetus pakeitė ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS) atstovaujantys Seimo nariai Jaroslavas Narkevičius ir Rita Tamašunienė. ŠMK palikęs J. Narkevičius dirbs VVSK. Tuo metu šį komitetą palikusi R. Tamašunienė įsijungs į ŠMK veiklą.
Seimo vicepirmininkės Orintos Leiputės pateiktą nutarimo projektą dėl komitetų sudėties antradienį palaikė 60 parlamentarų, prieš buvo 24, susilaikė 11.
