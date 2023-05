Po Tapino paviešintos medžiagos, kiek pinigų išleido šokių legendos – netikėtas Norvaišienės atsakymas

Kauno savivaldybės tarybos nariai per praėjusią kadenciją išleido virš 1.6 mln. eurų – kauniečių pinigus leido tiek per atostogas, tiek per karantiną. Merui Visvaldui Matijošaičiui ginant miesto politikus, pastarieji sprunka nuo žurnalistų ir nesiruošia aiškinti, kaip leido lėšas. Tarp jų ir šokių legenda Jūratė Norvaišienė.