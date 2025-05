Po performanso dėl paršelių kastracijos, ūkininkai tikina: procedūra atitinka reikalavimus

Nevyriausybinei gyvūnų apsaugos organizacijai „Tušti narvai“ surengus performansą dėl paršelių iki 7 dienų amžiaus kastravimo be nuskausminamųjų, ūkininkai tikina, jog procedūra atitinka tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos (ES) reikalavimus. Be to, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktoriaus Algio Baravyko teigimu, performanso metu vaizduotos kraujo balos visiškai neatspindi realios situacijos – netrukus po kastracijos paršeliai jau yra guvūs ir gali užsiimti „kiauliškais reikalais“.