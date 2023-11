Po ligoninėje atliktų procedūrų – tiesiai į namus: SAM siekia, kad tokių operacijų būtų kuo daugiau

„Inicijuojame pokyčius tam, kad daugiau sveikatos priežiūros paslaugų būtų galima suteikti dienos stacionaro ar dienos chirurgijos sąlygomis ir nereikėtų versti gerai besijaučiančių pacientų keletą dienų praleisti ligoninėje vien dėl to, kad taip reglamentuota teisės aktais. Tokiu būdu galime mažinti ir eiles pas gydytojus specialistus, ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidas perteklinėms bei pacientams nebūtinoms paslaugoms“, – sakė SAM Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus patarėja Asta Einikienė.

Dienos paslaugomis pasinaudojo kone dvigubai daugiau pacientų

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktoriaus pavaduotojos Danguolės Luotienės teigimu, jų įstaigoje pacientams teikiama dienos stacionaro paslauga ir dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo (SDG) paslauga.

„Dienos stacionaro paslaugos įprastai teikiamos pacientui kelias valandas per dieną, keletą dienų. Tai reiškia, kad pacientai, gavę gydytojo siuntimą gydymui, gali ateiti į ligoninę, kur jiems sulašinami paskirti intraveniniai vaistai, atliekamos procedūros, jei reikia, atliekami laboratoriniai ar diagnostiniai tyrimai. Po jų ir po sveikatos būklės stebėsenos pacientas vyksta namo, o kitą dieną vėl tęsia paskirtą gydymą“, – sakė ji.

Plungės r. sav. ligoninėje teikiama dienos stacionaro specializuota SDG paslauga apima paciento konsultavimą, skausmą sukėlusių priežasčių įvertinimą, skausmo sindromų diagnozavimą. Gydytojai peržiūri anksčiau taikytą gydymą vaistais, reabilitaciją, prireikus koreguoja gydymą. Jeigu skausmo numalšinti nepavyksta įprastinėmis priemonėmis, taikomos invazinės procedūros, kuriomis siekiama paveikti skausmo židinį arba skausmo perdavimo takus, suleidžiant vaistų, veikiant nervus cheminėmis medžiagomis.

D. Luotienė pažymėjo, kad dienos stacionaro skausmo gydymo procedūrai pacientą nukreipti gali tik tas paslaugas teikiantis specialistas: „Po dienos stacionaro skausmo gydymo procedūros pacientas toliau prižiūrimas skausmo gydymo specialisto ir esant reikalui tęsiamas ambulatorinis ar dienos stacionaro gydymas.“

Anot pašnekovės, šiemet dienos paslaugomis pasinaudojo beveik dvigubai daugiau pacientų nei praėjusiais metais: „Tai akivaizdi nauda tiems pacientams, kurie nenori stacionarinio gydymo ir gali patys atvykti į gydymo įstaigą paskirtai procedūrai.“

Dienos stacionare kasdien lankosi 60–80 pacientų

Joniškio ligoninės direktorius Martynas Gedminas sakė, kad šiuo metu Joniškio ligoninėje teikiamos dienos paslaugos skirstomos į 3 grupes: dienos chirurgija, dienos stacionaras, specializuotos skausmo ir diagnostikos gydymo (SDG) paslaugos.

„Į dienos chirurgiją patenka visos mažos rizikos operacijos, kurių didžiąją dalį sudaro ortopedinės traumatologinės, nervų atlaisvinimo operacijos. Taip pat ginekologinės operacijos, bendroji chirurgija su išvaržų, tulžies pūslių ir įvairių minkštųjų audinių, kurie sukelia pacientui diskomfortą, pašalinimo operacijomis“, – teigė jis.

Pasak ligoninės vadovo, prieš sveikatos sistemos reformą per mėnesį ligoninė padarydavo 5–6 bendrines nejautras: „Mes siekiame, kad per dieną būtų bent 10. Tai reiškia, kad per mėnesį – beveik 200 operacijų“.

Į Joniškio ligoninės dienos stacionarą besikreipiantys pacientai mažiausiai 10-iai dienų gauna atvejo vadybininką, kuris padeda jam išspręsti sveikatos problemą. Anot M. Gedmino, dienos stacionare kiekvieną dieną apsilanko 60–80 pacientų, dažniausiai kamuojamų nugaros skausmų: „Juos apžiūri neurologas, įvertina, ar reikalinga kitų specialistų konsultacija, vaizdiniai, radiologiniai tyrimai, paskiriamas gydymas, reabilitologo paslaugos. Jei pasibaigus gydymui sveikatos būklė vis dar trukdo pilnavertiškai gyventi, tuomet į gydymo procesą įsitraukia gydytojas anesteziologas reanimatologas.“

Ligoninės vadovo teigimu, SDG paslaugomis daugiausia naudojasi besiskundžiantys apatinės nugaros dalies, sprando, pečių lanko skausmais. „Gydytojai anesteziologai-reanimatologai dienos metu gali atlikti minimalią operaciją – operacinėje kontroliuojant rentgenu užblokuoti tam tikras specifines šakneles, kurios kelia skausmą. Taip pat specialistai gali paveikti skausmą medikamentais“, – sakė jis, pridurdamas, kad „bendradarbiaujant su psichologu ir kineziterapeutu, siekiama ne tik numalšinti žmogui skausmą, bet ir išmokyti jį tinkamai mąstyti ir judėti, kad tas skausmas sugrįžtų pas jį kuo rečiau“.