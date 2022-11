Plungėje degė namas, be pastogės galėjo likti apie 10 žmonių

„Namas buvo avarinis, dalis priklausė savivaldybei, kaip socialinis būstas, kita dalis – gyventojams. Dabar esu susitikime su gyventojais, žiūrime, kiek žmonių, kurie neturi, kur apsigyventi. Tvarkomės operatyviai, kad galėtume bent laikinai suteikti būstą žmonėms, kurie neturi kur prisiglausti. Kviesime ekspertus dėl pastato būklės, nes avarinis, ar bus dar galimybė jame gyventi“, – BNS ketvirtadienio rytą sakė Plungės meras Audrius Klišonis.

Svarstoma galimybė padegėlius apgyvendinti krizių centre, verslo ir technologijų mokyklos bendrabutyje.

Gaisras kilo sename mediniame 14 butų name, per gaisrą pilnai išdegė vienas butas. Name nebėra elektros, nes visi laiptinėje buvę elektros laidai yra apdegę arba pažeisti.

Mažamečiai vaikai name negyveno, pasak mero, tarp gyventojų yra vienas paauglys. Po gaisro dalis žmonių buvo išvežta į ligoninę, dalis apsistojo pas giminaičius.

Pranešimas apie gaisrą buvo gautas po 2 val. naktį.

Atvykus ugniagesiams, namo pirmame aukšte degė butas atvira liepsna, ugnis plito į pirmą aukštą. Kopėčiomis pro langus evakuoti septyni gyventojai.

2.38 val. laiptinės koridoriuje rastas žmogus be sąmonės, jis buvo išneštas ir perduotas medikams. Asmuo, patyręs kojų nudegimus, išvežtas į ligoninę, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Per gaisrą išdegė butas pirmame aukšte, sudegė namų apyvokos daiktai, apdegė laiptinė pirmame ir antrame aukštuose. Greitoji pagalba keturis gyventojus išvežė į ligoninę apžiūrai.

Bute, kuriame kilo gaisras, dūmų detektoriaus nebuvo.