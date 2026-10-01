Pilietinio pasipriešinimo mokymus šiemet baigė beveik 40 tūkst. žmonių

Mokymus organizuojančio Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (MPPD) direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas.
„Mūsų tikslas – sudaryti galimybes žmonėms pasirinkti jų poreikius atitinkančius mokymus ir įgyti žinių, kurios padėtų geriau suprasti savo vaidmenį bei tinkamai veikti, jei to prireiktų“, – pranešime sakė V. V. Vilkelis.
Ministerijos duomenimis, vien pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui pagrindų mokymus baigė 26,3 tūkst. dalyvių. Iš viso surengta 890 mokymų įvairiose šalies vietovėse.
Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmais karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei.
Atsparumo hibridinėms grėsmėms ir Pilietinio pasipriešinimo įgūdžių mokymus per tą patį laikotarpį baigė apie 600 dalyvių, iš viso surengta 21 mokymai.
Juose daug dėmesio skirta hibridinėms grėsmėms, dalyviai gilinosi į dezinformacijos ir propagandos technikas bei užsienio žvalgybos tarnybų keliamas grėsmes, aptarė elgesio taisykles evakuojantis, taip pat Ukrainoje išmoktas pilietinio pasipriešinimo pamokas.
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