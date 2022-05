Per žalią gatvę kirtusi ir automobilio nublokšta moteris: pamenu tik „ugnį akyse“ ir „krentančius juodus lapus“

Šis eismo įvykis nutiko 2021 m. gruodžio 8-ąją, apie 17.20 val., Vilniuje. Kaltinamasis Rimas R. vairavo darbovietei priklausantį automobilį „Subaru Outback“. Nelaimė nutiko šviesoforais reguliuojamoje Rinktinės–Olimpiečių gatvių sankryžoje.

Ten vyras partrenkė pėsčiųjų perėja jo judėjimo krypties atžvilgiu iš dešinės pusės į kairę, degant žaliam šviesoforo signalui, per Olimpiečių gatvės kelio važiuojamąją dalį ėjusią pėsčiąją. Jai dėl patirtų sužalojimų buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.

Prisiėmė kaltę

Teismo posėdžio metu Rimas R. savo kaltę pripažino ir parodė, kad įvykio dieną važiavo automobiliu po darbų ir po sporto klubo, buvo puikios formos, nesijautė nei išsiblaškęs, nei pavargęs, nebuvo nuo nieko apsvaigęs.

REKLAMA

Vairavo itin atsargiai, kaltinime minėtoje sankryžoje sustojo, degant žaliam šviesoforo signalui praleido visas mašinas, visą laiką stebėjo sankryžą ir matė visus praeinančius žmones. Būtų galėjęs apibūdinti visų veidus, kaip kas atrodė, ką buvo apsirengę.

Visada atidžiai stebi perėją, kad ji būtų tuščia. Pamatęs, kad yra pakankamai didelis atstumas nuo artėjančių per tiltą automobilių iki jo ir degant tam pačiam žaliam šviesoforo signalui, jis nusprendė, kad jau laikas važiuoti jam.

Prieš tai dar pamatė juodos spalvos „Porsche“, kuris stabdė viduryje tilto, dar kartą apžiūrėjęs perėją, ramiai pradėjo daryti posūkį. Kaltinamajam nesupranta nei kaip, nei iš kur pėsčioji atsidūrė perėjoje.

Vairuotojui tai buvo labai netikėta. Jo greitis buvo minimalus, pamatęs moterį iš karto stabdė, smūgis buvo tikrai nestiprus, ji atsirėmė į automobilį ir parkrito. Nebuvo nei didelio smūgio, nei ilgo stabdymo žymių.

REKLAMA

REKLAMA

Matomai to kritimo metu įvyko sužalojimai. Vyras teisme pasidžiaugė, kad nukentėjusioji dabar jau yra sveika, gyva. Ne kartą su ja bendravo, padėjo jai viskuo, kuo galėjo, jiedu susitaikė ir nukentėjusioji neturi jam priekaištų ir pretenzijų.

Vairuotojas padėkojo nukentėjusiajai, kad ji taip supratingai priėmė visą šitą liūdną faktą. Niekada nėra turėjęs panašių įvykių, todėl vairuotojui buvo didelis šokas.

Vyras teigė, kad iki šito įvykio galėjo save rodyti pavyzdžiu, kaip reikia vairuoti. Po šio įvykio kelyje pasidarė dar lėtesnis, labiau stebi aplinką. Tapo dėmesingesnis ir atsakingesnis vairuotojas.

Vairuotojas prašė atleisti jį nuo atsakomybės pagal sutuoktinės laidavimą. Sutuoktinė laiduotoja pasirinkta todėl, kad su ja praleidžia visą savo laisvą laiką. Moteris yra jo žmona ir jų vaiko mama.

Vyras pridūrė, kad netekus teisės vairuoti, visomis prasmėmis būtų katastrofa. Prarastų sutartį su savo užsakovu, prarastų pajamas, ko negali sau leisti, nes turi savo vardu būsto paskolą.

REKLAMA

REKLAMA

Netikėtas smūgis

Nukentėjusioji ikiteisminio tyrimo metu pasakojo, kad tą vakarą ji ėjo į darbą. Praėjus Karaliaus Mindaugo tiltą, jai šviesoforu reguliuojama pėsčiųjų perėja reikėjo kirsti Olimpiečių gatvę. Buvo šalta, tamsus paros metas.

Šaligatviu priartėjus prie pėsčiųjų perėjos, pėstiesiems dar degė raudonas šviesoforo signalas. Netrukus, užsidegus žaliam šviesoforo signalui, ji įžengė į Olimpiečių gatvės kelio važiuojamąją dalį ir normaliu žingsniu maždaug perėjos viduriu ėjo į kitą kelio pusę.

Kai jau buvo praėjusi pusę kelio, ji staiga pajuto smūgį į kūną. Nesuprato, kas įvyko. Greičiausiai smūgio metu trumpam buvo praradusi sąmonę. Pamena tik tarsi „ugnį akyse“, po to „krentančius juodus lapus“.

Po to jau susivokė gulinti ant kelio. Prie jos pribėgo vyras, kaip vėliau suprato – ją partrenkusio automobilio vairuotojas, kuris teiravosi, ar gali padėti. Pasakius, kad ji „ėjo per žalią“, vyras atsiprašė, nurodė jos nematęs, nes ji buvo be šviesą atspindinčio elemento, t. y. atšvaito.

REKLAMA

REKLAMA

Tada ji parodė vairuotojui turėjusi atšvaitą, kuris buvo prisegtas prie rankinuko. Jai labai skaudėjo nugarą ir kojas. Vairuotojas padėjo jai atsikelti ir pasodino į savo automobilį. Įvykio vietoje susirinko daug žmonių, kurie siūlė jai pagalbą.

Gana greitai atvažiavo policija bei greitoji medicinos pagalba. Medikai ją išvežė į Lazdynų ligoninę. Ten jai buvo nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Eismo įvykio metu nukentėjo, todėl patyrė žalos.

Teismo bausmė

Įvertinęs visas bylos aplinkybes, teismas nusprendė Rimą R. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nustatant 1 metų laidavimo terminą, be užstato, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

Nuspręsta skirti Rimui R. baudžiamojo poveikio priemonę – 1 tūkst. eurų dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.