Per savaitę į Lietuvą neįleisti 58 automobiliai su rusiškais numeriais

Kaip pirmadienį pranešė Lietuvos muitinė, automobilių su rusiškais registracijos numeriais srautai per savaitę kasdien mažėjo, dabar fiksuojami tik pavieniai atvejai, kai tokiais automobiliais bandoma patekti į Lietuvą.

Lietuvos muitinės pareigūnai pasienio kontrolės postuose atvykstančiuosius su Rusijoje registruotais automobiliais perspėja, kad jie nebus įleidžiami, taip pat tokiais automobiliais keliaujantys piliečiai informuojami, kad jeigu bandys įvažiuoti pakartotinai, jiems gresia atsakomybė dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo – bauda ir automobilio konfiskavimas.

Pagal praėjusios savaitės pabaigoje pateiktą Europos Komisijos išaiškinimą, į ES negali būti įleisti Rusijoje įsigyti ar registruoti automobiliai.

Muitinė šiais išaiškinimais vadovaujasi nuo praėjusio pirmadienio, jie netaikomi tranzitui į ar iš Kaliningrado srities.

Sankcijos, pagal kurias į ES negali būti įleisti Rusijoje įsigyti ar registruoti automobiliai bei asmeniniai daiktai, yra skirtos apriboti prekių iš Rusijos į Bendriją patekimą.

Savo ruožtu Lietuva drauge su Baltijos valstybėmis ir Lenkija yra apsunkinusi ir pačių rusų įvažiavimą tiek į šalį, tiek į Europos Sąjungą.

Į Lietuvą leidžiami tik Vyriausybės patvirtintus kriterijus atitinkantys asmenys: Rusijos diplomatai, disidentai, pervežimo bendrovių darbuotojai, ES piliečių šeimų nariai, taip pat Šengeno zonos valstybių leidimus gyventi ar ilgalaikes nacionalines vizas turintys rusai.

Be to, Rusijos piliečiai toliau gali per Lietuvą tranzitu traukiniais keliauti į Kaliningrado sritį ir iš jos.

Automobilių su rusiškais registracijos numeriais taip pat neįleidžia Latvija, Estija, Lenkija ir Suomija.