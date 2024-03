Per pusmetį padaugėjo partijoms priklausančių asmenų, „Drąsos keliui“ gresia likvidavimas

Teisingumo ministerijos duomenimis, šių metų kovo 1 dieną partijoms priklausė 101 tūkst. žmonių, tai yra 4,5 tūkst. daugiau nei pernai spalį, kai taip pat reikėjo deklaruoti partijos narių skaičių.

Per šį pusmetį Seimo narys Remigijus Žemaitaitis įsteigė naują politinę jėgą „Nemuno aušra“, be to, savo narių sąrašą pateikė prieš tai dukart šios pareigos neatlikusi partija „Lietuvos sąrašas“.

„Jeigu politinė organizacija vienus metus arba dukart iš eilės nepateikia savo narių sąrašo, Teisingumo ministerija apie tai praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir šis inicijuoja politinės organizacijos likvidavimą“, – BNS sakė teisingumo ministrės patarėjas Paulius Žeimys.

Pernai jau buvo pradėtas „Lietuvos sąrašo“ likvidavimas, tačiau šiemet organizacija pateikė 2002 narių sąrašą, todėl jai leista toliau vykdyti veiklą.

Dabar tokia grėsmė iškilo partijai „Drąsos kelias“ ir politiniam komitetui „Raseinių žemaitis“. Jie dukart iš eilės Teisingumo ministerijai nedeklaravo savo narių.

„Teisingumo ministerija apie tai jau pranešė Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kuris imsis šių politinių organizacijų likvidavimo proceso“, – BNS sakė P. Žeimys.

„Drąsos kelio“ pirmininkas Jonas Varkala BNS sakė, kad partija realiai veiklos nevykdo.

„Mes jau mirę, neatsigausime. Aš pats sergu, kiti žmonės iškritę. Dėkingas būsiu, kad jūs ją uždarysite, bus paprasčiau, nereikės to susirinkimo ar kitų dalykų daryti“, – teigė jis.

„Atituštiname politinę erdvę“, – pridūrė J. Varkala.

Partija „Drąsos kelias“ įkurta 2012 metų sausį po didelio atgarsio sulaukusio vadinamojo pedofilijos skandalo. Tuomet ji per Seimo rinkimus gavo beveik 8 proc. rinkėjų balsų ir turėjo septynis atstovus Seime, o po ketverių metų nė vienas jos atstovas į parlamentą nebuvo išrinktas.

Tradiciškai didžiausia yra Lietuvos socialdemokratų partija, ji nurodė turinti per 14 tūkst. narių, antra – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai su 12 tūkst. narių.

Trečia didžiausia partija lieka Darbo partija, deklaravusi 9144 narius, ketvirta – Regionų partija, per pusmetį papilnėjusi daugiau nei 1 tūkst. narių ir dabar skaičiuojanti 6932 narius, penkta – Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) su 6758 nariais.

Nuo jų nedaug atsilieka Liberalų sąjūdis, nurodęs 6657 narius.

Savo narių sąrašus Teisingumo ministerijai taip pat pateikė 28 politiniai komitetai, jiems iš viso priklauso 2540 asmenų.

Iki kovo 1-osios, kaip numato įstatymas, keturi politiniai komitetai savo narių sąrašų nepateikė. Tai Klaipėdos rajone registruotas komitetas „Bendrai geriau“, „Raseinių žemaitis“, „Už Alytų“ ir Šakių rajone įkurtas komitetas „Vieningi zanavykai“.

Politiniai komitetai ir partijos savo narių skaičių turi teikti du kartus per metus. Jeigu politinė organizacija vienus metus nepateikia savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir šis inicijuoja politinės organizacijos likvidavimą.

Asmuo gali priklausyti tik vienam politiniam komitetui arba partijai.