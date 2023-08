Per karščius išaugo ir gaivinančių gėrimų, ir nealkoholinio alaus pardavimai

Gėrimų gamintojai sako, kad daugiau produkcijos prekybininkai užsako iš anksto, o mažųjų parduotuvių atstovas apgailestauja, kad didesnių atsargų nėra kur laikyti.

Prekybos tinklas „Maxima LT“ BNS nurodė, kad vandens pardavimai šią savaitę, palyginti su tuo pačiu metu liepą, augo 37 proc., o sulčių – 8 proc.

„Pirkėjai karštomis dienomis renkasi negazuotą ir gazuotą vandenį. Taip pat atsigaivinti padeda gazuoti vaisvandeniai“, – BNS sakė „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių reikalų departamento direktorė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Pasak jos, praėjusią savaitę, palyginti su liepos trečia savaite, labiausiai augo gazuoto (54 proc.) ir negazuoto vandens (30 proc.), alavijų (36 proc.) ir izotoninių gėrimų (26 proc.) pardavimai. Daugiau nuperkama smoothie kokteilių (84 proc.), beržų sulos (35 proc.) ir tiesioginio spaudimo sulčių (26 proc.).

Negazuoto vandens per šią savaitę „Maxima“ parduotuvėse įsigyta 550 tūkst. litrų, gazuoto – 480 tūkst. litrų, gazuotų gėrimų – 369 tūkst. litrų.

Kur kas mažiau pirkta sulčių (77 tūkst. litrų), energinių gėrimų (65 tūkst. litrų), giros ir jos gėrimų (58 tūkst. litrų), vandens su skoniu (57 tūkst. litrų) bei šaltos arbatos (41,6 tūkst. litrų).

Gaivintasi ir nealkoholiniu alumi

Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės Vaidos Budrienės teigimu, vandens pardavimai karštomis dienomis išauga apie 60 proc. Panašiai tiek ūgtelėjo ir ledo kubelių pardavimai.

Pasak jos, nealkoholinio alaus pardavimai per savaitgalį prieš Žolines ir per jas augo beveik 40 proc., palyginti su atitinkamomis dienomis prieš savaitę. Augantis nealkoholinio alaus populiarumas stebimas jau kurį laiką – per trejus metus jo pardavimai išaugo beveik penktadaliu.

„Prie populiarumo prisideda ir gerokai išsiplėtusi nealkoholinio alaus pasiūla bei atsiradusi didelė skonių įvairovė“, – pridūrė V. Budrienė.

I. Trakimaitė-Šeškuvienė sako, kad nealkoholinio alaus pardavimai tradiciškai pakyla gegužę–rugsėjį, o per pastaruosius kelerius metus išsaugo ne tik pirkėjų susidomėjimas šiuo gėrimu, bet ir jo pasiūla – prieš šešerius metus prekybos tinkle šio alaus pasiūla buvo dvigubai mažesnė, tačiau kasmet ji plėtėsi ir dabar pirkėjai jau gali rinktis net iš šešių dešimčių variantų.

Dėl kaitros išaugę pardavimai pasijunta po kelių dienų

Mineralinio, stalo vandens ir vaisvandenių gamintojos „Druskininkų Rasos“ valdybos narys Evaldas Sinevičius BNS pabrėžė, kad šiek tiek įtakos gamybos procesams turi visa vasara, o ne kelios karščių dienos.

„Jeigu saulė šviečia, mums jau gerai – pirks ir gers. Žmonės turi didelius pasirinkimus, ne tik mūsų vandenį“, – teigė įmonės atstovas.

E. Sinevičius tvirtinimu, dėl kaitros išaugę vandens ir kitų gėrimų pardavimai pasijus po kelių dienų: „Mūsų gamyba tas tris karštas dienas pajus po kelių dienų gaunant užsakymus“.

„Visi tinklai turi algoritmus, mes nelabai pajėgūs tokių ekstrinių užsakymų padaryti papildomų nuo to kas suplanuota, nes neatsistosi prie stalo ir nepapilstysi. Mes gaminame turėdami savo planus, jie mums atsiunčia savo planus. Jeigu ištuštėja kažkas, turime užpildyti, bet taip, kad staigiai atvežti, taip nebebūna jau – tie laikai seniai seniai baigėsi. Prieš 10-15 metų buvo didelis galvos skausmas, kaip čia ir dabar reikia kažką patiekti. Dabar žinome, kad reikės per savaitę atstatyti ištuštėjusias lentynas, nes žmonės išgeria daugiau“, – pridūrė „Druskininkų Rasos“ atstovas.

Nepriklausomų prekybos įmonių asociacijos pirmininkas Eimutis Radžvila sako nežinantis atvejų, kad parduotuvėse pritrūktų vandens ar vaisvandenių.

„Neturėjome tokių problemų. Gali būti tik išimtiniai atvejai, bet tai nėra taisyklė – tiekėjai patiekia tiek, kiek reikia. Problema ta, kad parduotuvėse nėra vietos sandėliuoti didesnius kiekius“, – BNS teigė E. Radžvila.