Kaip pranešė Policijos departamentas, 1988 metais gimęs vyras dėl patirtų sužalojimų į ligoninę atvežtas 13 val. Vyras neblaivus, jam nustatytas 2,99 prom. girtumas.
Policijos pareigūnai išsiaiškino, kad tą pačią dieną 1984 metais gimusio vyro bute vyko išgertuvės, kurių metu buto šeimininkas peiliu ir sužalojo į ligoninę paguldytą sugėrovą.
Neblaivus (2,39 prom.) įtariamasis uždarytas į areštinę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
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