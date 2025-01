Pensijų reforma: ką siūlo Gitanas Nausėda, Gintautas Paluckas ir Inga Ruginienė

Premjeras žada naikinti automatinį įtraukimą į antrąją pakopą, o ministrė Inga Ruginienė siūlo eiti dar toliau – naikinti automatinį įtraukimą ir mažinti valstybės skatinamąsias įmokas.

Artėjant Seimo pavasario sesijai, premjeras Gintautas Paluckas su šalies prezidentu dėlioja antros pensijų pakopos likimą. Premjeras žada leisti bent daliai dalyvių, sukaupusių mažiausias sumas, nutraukti kaupimą antroje pakopoje ir atsiimti pinigus.

„Pakeitimų bus įvairių, dabar nenoriu atskleisti, nustatyta tvarka pirmiausia turi susipažinti kolegos Seime, bet, manau, kad tai atlieps visuomenės lūkesčius į lankstesnį reguliavimą, lankstesnes išėjimo sąlygas, disponavimo turtu pensijų fonduose“, – kalbėjo G. Paluckas.

Premjeras žada naikinti automatinį įtraukimą į antrą pakopą ir viliasi, kad palikus tik savanorišką įsitraukimą, sistema lietuviai ims labiau pasitikėti.

Reikalauja atiduoti be ribojimų

G. Paluckas ruošia sąrašą ligų ir nelaimių, kada iki pensijos atiduoti antroje pakopoje sukauptus pinigus, tačiau daugybė lietuvių reikalauja, kad valdantieji atiduotų pinigus be jokių ribojimų visiems, kas panorės:

„Turi būti visa suma, pinigai žmonių turi būti grąžinami žmonėms.“

„Dedi ir nežinai kam. Turėsi ar neturėsi, paprasčiausiai dedi ir viskas.“

„Išėjau į pensiją tuo metu, kai buvo viskas minuse, man gavosi minus 200 eurų iš mano kišenės.“

„Turėtų būti žmogaus pasirinkimas – iškart atsiimti ar dalimis.“

Premjeras žada, kad įtrauks į projektą ir Gitano Nausėdos jau prieš pusantrų metų pateiktą siūlymą bent ketvirtadalį sukauptų lėšų leisti išsiimti iš antros pakopos.

Ieško skatinamosios priemonės

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, antrą pakopą pavadinusi šimtmečio afera, tikina, kad prezidento projektas per siauras ir užsimena, kad bent 10 tūkstančių eurų žmonės galės atsiimti.

„10 tūkstančių eurų nėra didelė suma, žmogus turi turėti galimybę apsispręsti – atsiimti visą sumą ar periodinėmis išmokomis“, – teigė ministrė.

Negana to, I. Ruginienė siūlo privalomo anuiteto ribą padaryti kintamą ir didinti indeksuojant pagal vidutinio atlyginimo ar pensijos augimą šalyje. Be to, ministrė siūlo keisti ir valstybės skatinamąsias įmokas kaupiantiems antroje pakopoje. Šiuo metu jos sudaro po 30 eurų per mėnesį.

„Kažkokia skatinamoji priemonė turi likti kaupėjams, kurie nori kaupti. Kokiu pavidalu, diskutuojame, bet kalbame apie galimybę išeiti su pinigais“, – sakė I. Ruginienė.

Na, o Lietuvos bankas yra siūlęs įsteigti valstybinį antros pakopos fondą, tačiau valstybės biudžeto įnašus kaupiantiems iš viso panaikinti, mat šiemet jiems iš biudžeto prireiks apie 300 milijonų eurų.

Steigs Maisto tarybą

Premjeras prezidentui pristatė ir Vyriausybės kuriamos Maisto tarybos viziją, kuri esą atskleis pirkėjams, kas labiausiai brangina maistą ir padės apsispręsti, kurių produktų nepirkti.

„Labai svarbu, kad vartotojai aiškiai žinotų, kur susidaro kainos augimo židiniai, ar sąžiningai, nes nuo to priklauso ir vartotojo elgesys, kokią produkciją pirkti – būti lojaliam, ar ieškoti pakaitalo“, – kalbėjo G. Paluckas.

„Lietuvoje rinkos taip sureguliavusios, kad turime vienas aukščiausių kainų būtiniausioms prekėms. Kai nuvažiuoji į Vokietiją ar kitą stiprią Vakarų Europos šalį, verkti norisi prekybos centre. Kainos ten žemesnės, o atlyginimai aukštesni. Dedu dideles viltis į Maisto tarybą. Turime rasti sprendimus, kaip sureguliuoti procesus, kad kainos nepagrįstai neaugtų“, – antrino I. Ruginienė.

Maisto tarybą Vyriausybė rengiasi įsteigti jau šią savaitę, taip pat ir su koalicijos partneriais pradėti derybas dėl antrosios pakopos reformos.

