TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Penktadienio vakarą – du dideli gaisrai Vilniuje: užtverta Dzūkų gatvė

2025-10-03 22:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 22:35

Penktadienio vakarą Vilniuje – du dideli gaisrai. Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo.

Gaisras Dzūkų gatvėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

0

Gaisras Dzūkų gatvėje
Kiek po 21 val. pranešta apie didžiulį gaisrą Vilniaus Naujininkų rajone, Dzūkų gatvėje – dega 2 aukštų daugiabučio tipo mūrinis namas.

Gaisras kilo palėpėje, namo stogas paskendo liepsnose, gaisrą gesina gausios ugniagesių pajėgos, dėl įvykio uždaryta Dzūkų gatvė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirminiais duomenimis, visi žmonės iš namo spėjo išeiti.

Gaisras vis dar gesinamas. Šiuo metu sprendžiama, kada žmonės galės grįžti į savo namus.

Tikėtinas variantas, kad žmonėms teks ieškoti, kur pernakvoti.

Gaisras Naujoje Vilnioje

Taip pat penktadienio vakarą namas užsidegė ir Naujojoje Vilnioje, Eglinės sodų 3-ojoje gatvėje. 

Degant namui nugriaudėjo sprogimas. Pirminiais duomenimis, sprogo dujų balionas.

Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo.

