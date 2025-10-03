Penktadienio vakarą – du dideli gaisrai Vilniuje: užtverta Dzūkų gatvė

Kiek po 21 val. pranešta apie didžiulį gaisrą Vilniaus Naujininkų rajone, Dzūkų gatvėje – dega 2 aukštų daugiabučio tipo mūrinis namas.
Gaisras kilo palėpėje, namo stogas paskendo liepsnose, gaisrą gesina gausios ugniagesių pajėgos, dėl įvykio uždaryta Dzūkų gatvė.
Pirminiais duomenimis, visi žmonės iš namo spėjo išeiti.
Gaisras vis dar gesinamas. Šiuo metu sprendžiama, kada žmonės galės grįžti į savo namus.
Tikėtinas variantas, kad žmonėms teks ieškoti, kur pernakvoti.
Gaisras Naujoje Vilnioje
Taip pat penktadienio vakarą namas užsidegė ir Naujojoje Vilnioje, Eglinės sodų 3-ojoje gatvėje.
Degant namui nugriaudėjo sprogimas. Pirminiais duomenimis, sprogo dujų balionas.
Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!