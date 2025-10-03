Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Vilniaus rajone: užsidegė gyvenamasis namas

2025-10-03 21:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 21:10

Penktadienio vakarą Vilniaus rajone, Skaidiškių kaime, užsidegė namas. Žmonės nenukentėjo.

Gaisras Skaidiškių kaime (nuotr. facebook.com)

Gaisras Skaidiškių kaime (nuotr. facebook.com)

0

Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyrius, pranešimas apie atvira liepsna degantį gyvenamąjį namą Skaidiškių kaime Vilniaus rajone gautas 20:22 val. 

Gelbėtojai taip pat buvo informuoti, kad žmonės iš namo spėjo išeiti.

20:48 gaisras lokalizuotas.

Namas toliau gesinamas. Įvykio vietoje dirba 3 ugniagesių autocisternos.

