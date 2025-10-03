Nelaimė Vilniaus rajone: užsidegė gyvenamasis namas

Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyrius, pranešimas apie atvira liepsna degantį gyvenamąjį namą Skaidiškių kaime Vilniaus rajone gautas 20:22 val.
Gelbėtojai taip pat buvo informuoti, kad žmonės iš namo spėjo išeiti.
20:48 gaisras lokalizuotas.
Namas toliau gesinamas. Įvykio vietoje dirba 3 ugniagesių autocisternos.
