Patikrino, ar specialios vonios gali „anuliuoti“ COVID-19 vakcinų poveikį

Aišku viena, kai esate paskiepijami, jokiu būdu negalima „anuliuoti“ vakcinos poveikio. Be to, atrodo, kad net originalus vaizdo įrašas apie „detoksikuojančią vonią“ TikTok'erių buvo ištrauktas iš konteksto.

Dabar jau ištrintame vaizdo įraše, kuris vis dar cirkuliuoja kitose platformose, TikTok'eriai panaudojo trumpą dr. Carrie Madej kalbos apie vadinamąsias „detoksines vonias“ fragmentą. Įrašytoje kalboje C. Madej sako: „Vienas ar du puodeliai kepimo sodos, vienas ar du puodeliai Epsom druskų – tai jau nuostabus radiacijos detoksikacijos mišinys!“

„Jūs įpilate šiek tiek bentonito molio... Įpilate vieną puodelį borakso – žinote, to skalbinių ploviklio – tai iš jūsų pašalins nanotechnologijas, – pridūrė ji. – Jūs šveičiate, šveičiate kūną 20 minučių. Tokiame karštyje, kokį tik galite pakęsti, tiesa?"

Pirma, niekas jūsų nedetoksikuos nuo apsinuodijimo spinduliuote, nanotechnologijomis (atrodo, kad C. Madej mano, jog vakcinos apima „suskystintas skaičiavimo sistemas“, tam tikrą technologiją, kurios šiuo metu nėra), mielėmis, pesticidais, sunkiaisiais metalais ar kitais dalykais. Ir tikrai nepadės maudynės valymo priemonių mišinyje, kuris naikina tarakonus. Toksinai iš tiesų gali būti absorbuojami per odą, bet nepašalinami per ją.

Bet ką tai turi bendro su vakcinomis nuo COVID-19?

Panašu, kad vaizdo įrašo fragmente nėra nurodytos vakcinos nuo COVID-19. Rašydama „Instagram“, pati C. Madej sakė, kad vaizdo įraše nekalbama apie dabartines vakcinas: „Aš niekada niekam nesakiau, kad mes galime iš kūno pašalinti dabartines vakcinas.“

Tačiau vaizdo įrašas, kurio C. Madej nepaskelbė, nepasidalijo ir nepatvirtino, pavadintas „Vakcinų pašalinimas“ ir aiškiai skirtas žmonėms, kurie nenoriai pasiskiepijo nuo koronaviruso.

Lygiai taip pat verta paminėti, kad C. Madej ne kartą yra skleidusi klaidingą informaciją apie COVID-19 vakcinas, įskaitant melagingus teiginius, kad mRNR vakcinos pakeis recipientų DNR. Ji taip pat teigė, kad mikroskopu ištyrė „Moderna“ vakcinos buteliuko turinį ir pamatė mažytį judantį padarą su čiuptuvais, kurie atrodė „sąmoningi“, o tai yra dar didesnė melagiena.

Idėja naudoti „detoksikacines“ priemones siekiant „išsivalyti“ nuo vakcinų nėra nauja, nepaisant įrodymų už, ir daug įrodymų prieš skelbiamus rezultatus. Dar gerokai prieš COVID-19, „antivakseriai“ siūlė įvairias namuose pasigaminamas detoksikacijos priemones ir „gyvačių aliejaus“ produktus, kurie tariamai „išvalytų organizmą“ nuo tariamų toksinų, įskaitant „detoksikuojančius homeopatinius lašus“ ir „detoksikuojančius burnos purškalus“.

Bet grįžkime prie borakso vonių. Be to, kad ši medžiaga pažeidžia odą, dirgina akis ir yra pavojinga sveikatai, tai tikrai neturės jokios įtakos vakcinos poveikiui – taip pat ir neturėtumėte to norėti.

„Kai tik pasiskiepijate, prasideda gyvybę gelbėjantis vakcinacijos procesas. Jūs negalite to „anuliuoti“. Tai tiesiog fiziškai neįmanoma“, – „NBC News“ sakė Angela Rasmussen, virusologė ir Saskačevano universiteto Kanadoje docentė.