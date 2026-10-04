Pasvalio rajone susidūrė traktorius ir automobilis, nukentėjo nepilnametė

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, spalio 2 d., apie 20.25 val., kelyje Linkuva–Joniškėlis–Pumpėnai 30,73 km ratinis traktorius „Case IH Magnum 280“, kurį vairavo vyras, gimęs 1967 metais, išsikišusiais galiniais kairės pusės ratais važiavo priešpriešinėje eismo juostoje ir susidūrė su savo juostoje važiuojančiu lengvuoju automobiliu „Audi A4“, kurį vairavo vyras, gimęs 1983 metais.
Eismo įvykio metu nukentėjo lengvojo automobilio keleivė, gimusi 2013 metais. Ji gydosi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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