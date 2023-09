Pasklidus žiniai apie tėvų grobiamus vaikus – skyrybų advokatės žodžiai: pamačius ženklus turėtų sunerimti visi

Po to, kai Klaipėdos rajono gyventojas Algirdas Švanys pagrobė ir į Rusiją išvežė savo 9,5 mėnesių dukrą, paaiškėjo, kad su mergaitės motina jis niekada nebuvo susituokęs, o teismas vyrui leido matytis su dukrele be trečiųjų asmenų priežiūros. Susiklosčiusios aplinkybės sudarė sąlygas A. Švaniui savavališkai pasiimti kūdikį. Tačiau iš anksto numatyti pagrobimą ir užkirsti jam kelią be realių įrodymų buvo beveik neįmanoma.