Pasiruoškite – į Lietuvą atkeliauja žiema: sinoptikė perspėja, ko sulauksime

Pasak sinoptikės, anticiklonas Ernst I ir II, į pietus nustūmęs audringą cikloną prasibraus į didžiąją dalį Europos su sausesniais ir ramesniais orais. Baltijos regionas kartu su Lietuvą atsidurs jo rytinėje, šiaurės rytinėje dalyje.

„Su anticiklonu savaitės pradžioje kiek šiltesnis oras nuo Atlanto į dalį Šiaurės Europos plūstels, bet mes tos šilumos beveik nepajusim, ypač naktimis“, – praneša E. Latvėnaitė.

Nuo ketvirtadienio iš šiaurės brausis šaltesnis oras. Dažniau pragiedrės, tad naktimis spustels didesnis šaltukas.

„Pūs žvarbokas šiaurys vėjas. Ženklesnių kritulių neturėtų būti, nebent ketvirtadienį atmosferos frontas iš šiaurės rytų gali Lietuvą užkabinti ir daugiau sniego paberti, trumpam vėjas sustiprės, sniegą pagainios“, – tiegia E. Latvėnaitė.

REKLAMA

REKLAMA

Sekmadienį ir kitos savaitės pradžioje turėtume sulaukti daugiau darganų ir stipresnio, vakarinių krypčių vėjo.

„Šaltukas kiek atlėgs, o sekmadienį lijundra gali slidžius spąstus paspęsti“, – perspėja sinoptikė.

REKLAMA

Antradienį, gruodžio 10 d. be ženklesnių kritulių. Kai kur plikledis. Vėjas šiaurės rytų naktį 6-11m/s, rytą ir dieną 3-7m/s. Naktį 0 minus 5°C, šiauriniam pakraštuke gali iki minus 6-8°C būti, šilčiausia pietiniam pakraštuke, dieną minus 2 plius 1°C. Trečiadienį, gruodžio 11-osios naktį be kritulių, įdienojus gali rytinėje ir pietinėje Lietuvos pusėje labai nedideli krituliai iškristi, bus miglota, galima lijundra. Vėjas naktį nepastovus 3-6m/s, dieną šiaurės vakarų 5-10 m/s. Naktį minus 2-6°C, pajūryje 0 plius 2°C dieną minus 1 plius 2°C, šilčiausia pajūryje plius 4-5°C. Ketvirtadienį, gruodžio 12-osios naktį be kritulių, dieną gali pasnigti šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose.Vėjas šiaurės vakarų naktį 4-8 m/s, dieną 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį minus 1-4°C, pajūryje plius 1-3°C, dieną minus 1 plius 3°C, pajūryje plius 4-5°C Penktadienį, gruodžio 13 d. be kritulių. Vėjas šiaurės vakarų 5-10 m/s. Naktį minus 3-7°C, pajūryje 0 plius 2°C, dieną 0 minus 3°C, šilčiausia pajūryje plius 1-3°C. Šeštadienį, gruodžio 14 d. dar be ženklesnių kritulių. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį minus 2-6°C, pajūryje plius 1-3°C, dieną minus 2 plius 1°C, šilčiausia pajūryje plius 2-4°C Sekmadienį, gruodžio 15 d. protarpiais krituliai - lietus, šlapdriba vakariniuose rajonuose, šlapdriba, sniegas rytinėje pusėje. Lijundra. Vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 0 minus 3°C, pajūryje plius 2-4°C, dieną 0 plius 3°C, pajūryje plius 4-6°C. Pirmadienį, gruodžio 16 d. gausoki krituliai, dieną daugiausia lietus. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 m/s, gūsiai 15-20 m/s. Naktį minus 2 plius 3°C, dieną plius 2-7°C, šilčiausia pajūryje. Antradienį, gruodžio 17 d. protarpiais krituliai, daugiausia lietus. Vėjas pietvakarių 7-12m/s, gūsiai 15-17m/s. Naktį plius 31-4°C, dieną plius 2-7°C, šilčiausia pajūryje.

REKLAMA

REKLAMA

Antradienį, gruodžio 10 d., be ženklesnių kritulių. Kai kur plikledis. Vėjas šiaurės rytų naktį 6-11m/s, rytą ir dieną 3-7m/s. Naktį 0 minus 5°C, šiauriniam pakraštuke gali iki minus 6-8°C būti, šilčiausia pietiniam pakraštuke, dieną minus 2 plius 1°C.

Trečiadienio, gruodžio 11-osios, naktį be kritulių, įdienojus gali rytinėje ir pietinėje Lietuvos pusėje labai nedideli krituliai iškristi, bus miglota, galima lijundra. Vėjas naktį nepastovus 3-6 m/s, dieną šiaurės vakarų 5-10 m/s. Naktį minus 2-6°C, pajūryje 0 plius 2°C dieną minus 1 plius 2°C, šilčiausia pajūryje plius 4-5°C.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ketvirtadienio, gruodžio 12-osios, naktį be kritulių, dieną gali pasnigti šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose.Vėjas šiaurės vakarų naktį 4-8 m/s, dieną 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį minus 1-4°C, pajūryje plius 1-3°C, dieną minus 1 plius 3°C, pajūryje plius 4-5°C

Penktadienį, gruodžio 13 d., be kritulių. Vėjas šiaurės vakarų 5-10 m/s. Naktį minus 3-7°C, pajūryje 0 plius 2°C, dieną 0 minus 3°C, šilčiausia pajūryje plius 1-3°C.

REKLAMA

Šeštadienį, gruodžio 14 d., dar be ženklesnių kritulių. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį minus 2-6°C, pajūryje plius 1-3°C, dieną minus 2 plius 1°C, šilčiausia pajūryje plius 2-4°C

Sekmadienį, gruodžio 15 d., protarpiais krituliai - lietus, šlapdriba vakariniuose rajonuose, šlapdriba, sniegas rytinėje pusėje. Lijundra. Vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 0 minus 3°C, pajūryje plius 2-4°C, dieną 0 plius 3°C, pajūryje plius 4-6°C.

REKLAMA

Pirmadienį, gruodžio 16 d., gausoki krituliai, dieną daugiausia lietus. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 m/s, gūsiai 15-20 m/s. Naktį minus 2 plius 3°C, dieną plius 2-7°C, šilčiausia pajūryje.

Antradienį, gruodžio 17 d., protarpiais krituliai, daugiausia lietus. Vėjas pietvakarių 7-12m/s, gūsiai 15-17m/s. Naktį plius 31-4°C, dieną plius 2-7°C, šilčiausia pajūryje.