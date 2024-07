Pasipylė skundai dėl mobingo: „Nori padaryti psichikos ligoniais, kad atsikratytų“

Situaciją aiškintis pradėjo dviejų opozicijai priklausančių politinių frakcijų seniūnai. Vienas jų patvirtino, kad nuotaikos savivaldybės administracijoje ir taryboje nėra pačios nuostabiausios, nes esą valdantieji stengiasi po truputėlį atsikratyti kitų politinių pažiūrų darbuotojais.

Savo ruožtu savivaldybės administracija atsakė nepradėjusi tyrimo dėl mobingo, o pasiskundusį darbuotoją apkaltino nebendravimu.

Tarybos narys patvirtino – specialistą nori paversti ligoniu

Liepos 4-ąją Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narius bei savivaldybės administracijos darbuotojus pasiekė vieno jų kolegos elektroninis laiškas. Šiame laiške savivaldybės administracijos specialistas pasiskundė, kad darbe jo atžvilgiu yra vykdomas intensyvus psichologinis smurtas.

Naujienų portalo tv3.lt kalbintas savivaldybės tarybos narys Saulius (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi) pasakoja, jog nusiteikusių prieš laišką rašiusį administracijos specialistą savivaldybėje netrūksta.

Pasak jo, psichologinis klimatas nėra pats geriausias ir savivaldybės taryboje: esą mobingą jaučia ir valdančiajai daugumai nepriklausantys politikai, bet visi tyli.

Mažeikių rajone valdančiąją daugumą sudaro socialdemokratai, kurie turi 10-ies atstovų frakciją, ir valstiečiai žalieji su 5 mandatais.

„Tas žmogus pirmas išdrįso kalbėti. Paslapčia apie tai visi kalba, bet jie bijo pasisakyti garsiai, mes tik tarpusavyje pasikalbame“, – užsiminė Saulius.

Sauliaus teigimu, savivaldybėje socialdemokratų dauguma siekia pasinaudoti tuo, kad laišką rašęs vyras neseniai palaidojo savo mamą.

„Jis priešinosi tarybos socialdemokratų daugumai, kur yra merė, priešinosi seniūnui dėl vaikų aikštelių, tiesiog jis yra nepaperkamas, sąžiningas žmogus.

Dabar, kai jis išgyvena sunkų laikotarpį, jį norima padaryti psichiniu ligoniu, kad juo atsikratytų. Žinau, kad dabar jam siūlys pasitikrinti psichinę sveikatą“, – apie kolegą kalbėjo savivaldybės atstovas.

Vyrui pakeitė pareigas be sutikimo

Pašnekovas pasakoja, kad valdantieji neseniai perorganizavo savivaldybės administracijos struktūrą, buvo padalintas Turto valdymo skyrius ir Statybos skyrius, be to, valdžia be laiško autoriaus sutikimo paskyrė jį eiti kitas pareigas.

Nors mobingu skundęsis vyras atsisakė jam paskirtų pareigų, jam vis tiek buvo skirta jas atlikti.

„Jis nesutiko su kai kuriais administracijos direktorės ir merės sprendimais, priešinosi, bet kai tu nenori daryti kažkokių negerų dalykų, tave pradeda spausti, kad išeitum iš darbo“, – pridūrė vyras.

Mažeikių rajono savivaldybės taryboje dirbančio konservatoriaus Pauliaus Aurylos teigimu, savivaldybėje buvo kalbama, kad administracijos struktūros pakeitimai įvyko sklandžiai, tačiau, pasak jo, šis atvejis rodo, kad tai nėra visiška tiesa.

„Tu gali labai greitai būti nurašytas į ligonių statusą. (...) Jeigu tu ne tos partijos ar ne tų pažiūrų, tai tu maždaug pasėdėk ramiai žemesnėse pareigose. Greitai neišmesi žmogaus, bet va tokiais paskyrimais, priekabėmis žmogus gali būti, kaip sakant, po truputėlį nuboksuojamas į šoną arba gali sukurtas neigiamas klimatas, kad žmogus tiesiog pasiduotų ir išeitų iš darbo, arba dirbtų tyliai, nes bijotų kažką pasakyti“, – kalbėjo P. Auryla.

Tarybos nariai iš merės sulaukė „sauso“ atsakymo

Reaguodami į savivaldybės administracijos specialisto laišką, dviejų opozicijos frakcijų seniūnai pradėjo aiškintis padėtį. Partijos „Laisvė ir teisingumas“ frakcijos seniūnas Kęstutis Bartkevičius ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos seniūnas P. Auryla kreipėsi į savivaldybės merę Rūtą Matulaitienę, taip pat į savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą bei Antikorupcijos komisiją.

Politikai prašė detaliai paaiškinti šią situaciją, tačiau, kaip pasakojo P. Auryla, merės atsakymas buvo formalus ir sausas.

„Maždaug: „Nesikiškite, čia yra administracijos darbuotojų reikalas, išsiaiškinsime viduje patys ir reikia gerbti duomenų apsaugą, neviešinti“, nors žmogus pats kreipėsi viešu raštu į mus visus. Atsakymas buvo su tokia potekste, kad žmogui su nervais negerai“, – apie merės atsakymą kalbėjo jis.

Pasak P. Aurylos, tokiu atveju kiekvienam būtų sunku kovoti už savo teises.

Savivaldybė: tyrimas nepradėtas, darbuotojas nebendrauja

Mažeikių rajono savivaldybė teigia, kad tyrimas dėl mobingo prieš administracijos darbuotoją nėra pradėtas.

„Darbuotojas šiuo metu atostogauja ir su savivaldybės administracija nebendrauja. Savivaldybės administracija aiškinasi situaciją, kad būtų nustatytas teisingas ir veiksmingas veiksmų algoritmas“, – atsakyme naujienų portalui tv3.lt rašė savivaldybė.

Anot Mažeikių rajono savivaldybės, administracijos struktūros pokyčiai buvo patvirtinti 2024 metų sausio mėnesį, tad iš viso buvo pakeisti 111-os specialistų pareigybių aprašymai.

Laišką rašiusio specialisto kolegos minėjo, jog vyriškis dėl mobingo kreipėsi į teismą ir Valstybinę darbo inspekciją. Tačiau Valstybinė darbo inspekcija tikino jokių skundų dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos negavusi.