Pasipiktino, kad už nemokamą vakcinacijos dokumentą paprašė 5 eurų: „Tragedija, už ką mes mokesčius mokame?“

Už tai, kad būtų atspausdintas vakcinaciją įrodantis dokumentas, Pasvalio poliklinika ima 4,7 euro mokestį. Už šią sumą poliklinika žmonėms atspausdina Europos Sąjungoje (ES) galiojantį žaliąjį pasą.

Lietuvoje galiojantį ES sertifikato analogą galimybių pasą galima gauti nemokamai. Nemokamai dokumentą galima atsispausdinti vaistinėse, pašto skyriuose, Registrų centre.

Bendruomenės nesupranta mokesčio

Vietiniai Pasvalio gyventojai nesupranta, už ką yra imamas mokestis ir piktinasi, kad suma už popieriaus lapą yra per didelė.

Škilinpamūšio kaimo bendruomenės pirmininkė Vida Židonienė mano, kad poliklinikos įvestas mokestis yra nesąžiningas.

„Mano nuomone, čia tragedija. Už ką mes mokesčius, viską mokam visom ligonių kasom?“ – tv3.lt sako V. Židonienė.

Kaimo bendruomenės pirmininkės nuomone, mokestis už atspausdintą popieriaus lapą yra per didelis.

„Taigi daug kas skaičiuoja kiekvieną centą“, – komentuoja V. Židonienė.

Panašios nuotaikos ir kitose bendruomenėse. Norgėlų bendruomenė Pasvalio poliklinikos imamo mokesčio taip pat nesupranta.

„Neturėtų taip būti, žmonės moka mokesčius ir už sveikatos draudimą dar atskirai imti…“ – tv3.lt sako bendruomenės pirmininkė Stefa Mištolienė.

Moteris teigia, kad Norgėluose galimybių pasą gyventojai išsiima noriai, daug kas nuo koronaviruso skiepijosi.

„Kurie dirba (išsiima – aut. past.), kurie vietoje dirba, jų kol kas nereikalauja. Žmonės savaime yra įbauginti ir skiepijasi visi“, – komentuoja bendruomenės pirmininkė S. Mištolienė.

Moters nuomone, ES žaliasis pasas turėtų būti išduodamas nemokamai, o už ką imami pinigai, bendruomenė nesupranta.

„Pasvalio poliklinika iš tikrųjų galėtų veltui, kaip ir pašte išduoti, o kodėl jie turi imti kažkokį mokestį?“ – teigia S. Mištolienė.

Pasvalio miesto seniūnas Kęstutis Mitras sako, kad seniūnija gyventojų skundų dėl poliklinikos imamo mokesčio nėra sulaukusi. Vis dėlto beveik penkių eurų mokestis už vieno dokumento atspausdinimą seniūnui neatrodo etiškas.

„Man atrodo, čia nelabai etiška, manau, kad čia per didelė suma“, – tv3.lt sako K. Mitras.

Ligoninės vadovas: „Nenorėtume, kad mediko darbas būtų nurašytas“

Pasvalio poliklinikos vyriausiasis gydytojas Vilius Povilionis aiškina, kad mokestis imamas ne šiaip sau. Pasak ligoninės vadovo, tai nėra nauja praktika – tai esą yra senas paslaugų įkainis, galiojantis įstaigoje.

„Tai nėra medicininė paslauga, tai yra dėl galimybių, mes turime gaišti laiką. Yra suskaičiuota, kiek mes laiko sugaištame ir kiek darbuotojas nepadaro tiesioginio darbo, kiek neįvykdo skatinamųjų paslaugų. Atsiremiame į darbo sąnaudas“, – tv3.lt komentuoja V. Povilionis.

Vis dėlto ligoninės vadovas sako, kad kategoriškai į mokestį nėra žiūrima ir ES COVID-19 pažymėjimas dažnam pacientui yra išduodamas nemokamai.

„Jeigu žmogus tikrai negali, jam kaina atrodo per didelė, iš to nedarome kriminalo. Kita vertus, nenorėtume, kad mediko darbas būtų nurašytas. Jeigu mes teikiame ne savo paslaugą, už ją būtų sąžininga šiek tiek mokėti. Uždarbio čia jokio nėra, mes šiek tiek prarastų kaštų padengiame. Per tą laiką, per kelioliką minučių galėtume daugiau darbų padaryti“, – aiškina V. Povilionis.

Pasak jo, išimti dokumentą nėra taip paprasta, kaip atrodo. Medikams reikia išeiti nuo darbalaukio, kuriame kompiuteriuose dirba, jungtis prie e.sveikatos.

„Ryšys įvairus, tikrai kelioliką minučių sugaištame. Tai nėra padedantis dirbti dalykas. Labai gerai, kad atsiranda variantų, kai žmonės dokumentus gali patys pasiimti, jeigu ne europinį pasą nori, galimybių pasą labai daug kur galima atsiimti – paštai, vaistinės, Registrų centras. Sakyčiau, jei žmogus nori, gali tai daryti kitais būdais, nemanau, kad mes darome kažką netinkamo“, – teigia V. Povilionis.

Galimybių paso poliklinika negali atspausdinti. Kaip sako V. Povilionis, su e.sveikata tiesiogiai nedirbama, tai yra sistema, į kurią jungtis reikia atskirai.

„Geriau kai to nereikia daryti, bet dėl savo pacientų padarome, atiduodame, kas negali mokėtis, ir be mokesčio tą pasą pasiima“, – sako V. Povilionis.

Poliklinikos vadovas sako negalintis tiksliai pasakyti, kiek dokumentų per dieną yra atspausdinama. Preliminariai skaičiuojant, per dieną įstaigoje atspausdinama apie dešimt dokumentų, daugiausia pagalbos kreipiasi senyvo amžiaus asmenys.

Meras: gyventojai netrukus galės gauti nemokamus galimybių pasus

Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas situaciją sako vertinantis dvejopai. ES sertifikato analogą Lietuvoje galimybių pasą galima gauti nemokamai, tad meras nesupranta, kam eiti į polikliniką ir ten mokėti pinigus.

„Paskui patys medikai guodžiasi, kad turi sėdėti prie popierių ir negali skirti laiko kitiems reikalams. Kontroversiškas klausimas“, – tv3.lt sako G. Gegužinskas.

Žiūrint teisiškai, meras sako problemos neįžvelgiantis.

„Jeigu išduodamos pažymos, ko gero, už jas turėtų būti imamas mokestis. Pagal SAM įsakymą, poliklinikos gali teikti apmokestinimo paslaugas. Teisėtumo klausimas čia nekyla“, – teigia G. Gegužinskas.

Tačiau žiūrint iš etinės pusės, klausimų kyla.

Meras sako, kad šiuo metu savivaldybės administracija su Registrų centru pasirašo sutartis, kurios visose seniūnijose leis gyventojams nemokamai gauti galimybių pasus.

„Pasiūlysime žmonėms kreiptis į seniūnijas, seniūnų pavaduotojus, <…> galės ten pasiimti galimybių pasą nemokamai. Tie, kurie negali to padaryti skaitmeniniu būdu“, – sako G. Gegužinskas.

Meras teigia, kad reikiamos sutartys turėtų būti pasirašytos dar trečiadienį.

Galimybių pasą nemokamai išsiimti galima pašte

Portalas tv3.lt primena, kad nuo praėjusio ketvirtadienio gyventojai galimybių pasus gali nemokamai atsispausdinti visuose Lietuvos pašto skyriuose.

„Tol, kol galimybių pasas leidžia mums per pandemiją gyventi kiek įmanoma laisvesnį ir nesuvaržytą gyvenimą, šio paso prieinamumas gyventojams yra kertinis dalykas. Mūsų bendras tikslas – pasiekti, kad galimybių pasas būtų prieinamas kuo didesnei žmonių grupei, todėl džiaugiuosi, jog Susisiekimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų bei Lietuvos pašto iniciatyva pavyko operatyviai susiderinti ir įdiegti sprendimus, leidžiančius jau nuo šio ketvirtadienio visuose pašto skyriuose atsispausdinti galimybių pasą“, – teigė susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Galimybių pasą pašto skyriuose pageidaujantys atsispausdinti gyventojai turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikus asmens dokumentą, pašto skyrių darbuotojai už gyventoją prisijungs prie galimybių paso sistemos ir dokumentą atspausdins.

„Šiandien visoje Lietuvoje jau turime daugiau kaip tūkstantį vietų, kur galima atsispausdinti popierinį galimybių pasą. Dėkoju Lietuvos paštui, kad jis prisijungė prie šio projekto. Manome, kad šiuo metu yra tinkamai pasiruošta rugsėjo 13 d., kai galimybių paso žmonėms reikės dažniau“, – praėjusią savaitę teigė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė.

Galimybių pasą jau galima nemokamai atsiimti daugelyje vaistinių, „Sodros“ skyriuose, Registrų centro padaliniuose, jį taip pat galima atsisiųsti savarankiškai interneto svetainėje gpasas.lt. Be to, Registrų centro mobilioji komanda ketina tęsti vizitus į savivaldybes, kuriose nėra Registrų centro padalinių.

Lietuvos pašto turimas pajėgumas leidžia per savaitę atspausdinti 250 tūkst. galimybių pasų vienetų.

Vyriausybės teigimu, galimybių pasą Lietuvoje jau išsiėmė daugiau nei milijonas gyventojų.

Kada galioja Galimybių pasas?

Pasiskiepijus

„Comirnaty“ arba „Spikevax“ vakcina – praėjus 1 sav. po antrosios vakcinos dozės suleidimo;

„COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcina – praėjus 2 sav. po vienintelės vakcinos dozės suleidimo;

„Vaxzevria“ vakcina – praėjus 4 sav., bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmosios dozės suleidimo ir iš karto po antrosios vakcinos dozės;

Persirgus COVID-19 liga – praėjus 2 sav. po bet kurios vienos vakcinos dozės.

Persirgus

Persirgus COVID-19 – praėjus ne daugiau nei 210 d. nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato. Arba turint teigiamą COVID-19 IgG antikūnų arba bendrųjų antikūnų kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo rezultatą - praėjus ne daugiau nei 60 dienų.

Atlikus testą

Turint neigiamą mokamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatą - galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento.

Daugiau informacijos apie galimybių pasą galima rasti gpasas.lt.

Daugiau informacijos apie ES žaliąjį pasą galima rasti SAM svetainėje.