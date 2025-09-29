Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasienyje su Rusija neveiks pasienio punktas: štai kuriam laikui

2025-09-29 07:31 / šaltinis: BNS
2025-09-29 07:31

Pirmadienį, nuo 10 iki 14 val., Pagėgių savivaldybėje esančio Panemunės-Sovetsko pasienio kontrolės punkte bus stabdomas pėsčiųjų judėjimas, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Muitinė BNS Foto

Pirmadienį, nuo 10 iki 14 val., Pagėgių savivaldybėje esančio Panemunės-Sovetsko pasienio kontrolės punkte bus stabdomas pėsčiųjų judėjimas, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

0

Ribojimai įvedami dėl Rusijos pusėje vykdomų elektros tinklų priežiūros darbų. Likusią paros dalį punkto veikla vyks įprastai, be apribojimų.

Panemunės kontrolės punktas – vienas iš dviejų, veikiančių pasienyje su Rusija. Per jį vyksta tik pėsčiųjų judėjimas. Vidutiniškai per parą čia valstybės sieną kerta, pereidami Karalienės Luizės tiltu, kuris jungia priešingus Nemuno krantus, apie 150 asmenų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitas pasienyje su Rusija veikiantis kontrolės punktas – Kybartų, per jį vyksta transporto priemonių ir asmenų judėjimas.

VSAT rekomenduoja planuojant keliones per Lietuvos ir Rusijos sieną atsižvelgti į laikinus ribojimus.

Tokie darbai Rusijos pusėje rugsėjį ir spalį atliekami kasmet.

