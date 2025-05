Pasieniečiai sulaikė ežeru atplukdytą kontrabandą, kurios vertė siekė kone 400 tūkst. eurų

Be to, per šią pasieniečių operaciją taip pat buvo sulaikyti septyni asmenys, tarp jų – vienas pareigūnas.

„Pirmadienio naktį, realizuodami turimą informaciją, VSAT Imuniteto valdybos pareigūnai (…) išsidėstė Ignalinos rajone prie Prūto ežero. Juo eina siena su Baltarusija. Jungtinės pasieniečių pajėgos fiksavo ežeru motorine valtimi perplukdytos kontrabandos ištraukimą ir krovimą į Lietuvos krante buvusį krovininį automobilį“, – rašoma VSAT pranešime.

Plokščiuose ryšuliuose pasieniečiai rado 80 tūkst. pakelių (160 dėžių) cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Pirminiais duomenimis, šių nelegalių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, viršija 385 tūkst. eurų.

Per operaciją pasieniečiai sulaikė ir tuo metu kitoje vietoje buvusį Puškų užkardos pareigūną, kuris įtariamas piktnaudžiavęs tarnyba. Tęsdami tyrimą, VSAT pareigūnai vėliau sulaikė ir dar du, kaip įtariama, su šia nusikalstama veika susijusius asmenis.

„Dėl kontrabandos, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bei piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos ITS pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras“, – nurodo tarnyba.

Už šias nusikalstamas veikas įstatymas numato bausmes iki 7 ir 8 metų laisvės atėmimo.

Sulaikyti asmenys po pareikštų įtarimų bei apklausų buvo uždaryti į areštines. Trečiadienį jiems skirtos kardomosios priemonės: keturiems – suėmimas, dviems – kitos kardomosios priemonės. Dėl dar vieno asmens suėmimo prokuroras kreipėsi į teismą, kuris ketvirtadienį spręs, ar asmenį suimti. Pasieniečiams įkliuvęs nesąžiningas kolega, kuriam irgi skirta kardomoji priemonė, buvo nušalintas nuo pareigų. VSAT taip pat pradėtas tarnybinis patikrinimas.

Pasieniečiams tebetęsiant šį tyrimą neatmetama, kad gali būti nustatyta ir daugiau su minėta cigarečių kontrabanda susijusių įtariamųjų.