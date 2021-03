Pasakė, kuriose šalies savivaldybėse situacija dėl COVID-19 blogiausia

Didžiausias 14 dienų naujų atvejų rodiklis fiksuojamas Širvintų rajono savivaldybėje – 678. Toliau rikiuojasi Visagino (574), Švenčionių (547), Vilniaus (506), Marijampolės (451) rajonų savivaldybės.

Geriausiai atrodanti „geltonoji“ savivaldybė – Lazdijų rajono, kur paskutiniųjų 14 d. sergamumas siekia vos 34. Toliau rikiuojasi Skuodo (38), Šiaulių (41), Pagėgių (42), Birštono (50) savivaldybės.

Dar penktadienį premjerės patarėja sveikatos klausimais Živilė Gudlevičienė teigė, kad galimi lokalūs užsidarymai savivaldybėse, kuriose situacija bus blogiausia.

„Jeigu rodikliai ims blogėti, apie tolesnius atlaisvinimus kalba turėtų būti santūresnė ir peržiūrimi scenarijai, ką galime atverti ir ko negalime atverti“, – BNS penktadienį sakė patarėja.

„Būtų svarstomi, ko gero, lokalūs užsidarymai tose savivaldybėse, kuriose situacija tikrai blogėtų“, – pridūrė ji.

Judėjimo ribojimai galioja iki balandžio

Portalas tv3.lt primena, kad pratęsiant judėjimo ribojimus dalyje savivaldybių atskaitos tašku buvo pasirinkta 200 naujų atvejų per paskutinių 14 d. riba, nors prieš tai buvo kalbėta tik apie „juodąsias“ savivaldybes ir 500 atvejų ribą.

Draudimas judėti be svarbių priežasčių 16-oje savivaldybių galioja iki kovo 30 d. Nesant būtinybei negalima išvykti ir atvykti į Biržų rajono, Klaipėdos miesto, Kupiškio rajono, Marijampolės, Neringos, Panevėžio miesto ir rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Utenos rajono, Varėnos rajono, Vilniaus miesto ir rajono bei Visagino savivaldybes.

Tačiau liko galimybė judėti tarp žiedinių savivaldybių.

Šiuo metu pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų Lietuvoje siekia 246,6 atvejo. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 6,5 procento.

Keturi pagrindiniai scenarijai

Primenama, kad raudonajai zonai (scenarijui C) savivaldybė priskiriama, kai sergamumas 100 tūkst. gyventojų per paskutiniąsias 14 dienų yra didesnis nei 100 atvejų ir teigiamų tyrimų dalis per savaitę lygi ar didesnė 4 proc. Ši zona dar skirstoma į kelis scenarijus – C1, C2, C3.

Geltonajai zonai (scenarijui B) savivaldybė priskiriama, kai sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra didesnis nei 50 atvejų ir teigiamų tyrimų dalis per savaitę lygi ar didesnė 4 proc. Esama B1 ir B2 scenarijaus.

Žaliajai zonai savivaldybė priskiriama, kai atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų yra mažesnis nei 25 atvejai, teigiamų tyrimų dalis lygi ar mažesnė 4 proc. Jei sergamumas viršija 500 atvejų, o teigiamų tyrimų dalis – 10 proc., savivaldybė lieka juodojoje zonoje ir scenarijuje D.

318 naujų atvejų

Per praėjusią parą šalyje nustatyta 318 naujų COVID-19 atvejų, nuo šios infekcinės ligos mirė aštuoni žmonės, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Praėjusią parą šalyje atlikti 2988 molekuliniai (PGR) ir 157 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 209 tūkst. 340 žmonių.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 194 tūkst. 345 asmenys, deklaruota – 150 tūkst. 756 pasveikusieji. Statistiškai šiuo metu serga 7382 asmenys, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 50 tūkst. 971.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3486 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejama 7047 mirtys.

Pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze praėjusią parą paskiepyta 10 žmonių, antra doze – 18 asmenų. Iš viso šalyje pirmąja doze paskiepyta 275 tūkst. 438 žmonės, abiem dozėmis – 124 tūkst. 522 asmenys.