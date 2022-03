Paruošė naujus pasiūlymus dėl narkotinių medžiagų – bausmės būtų švelnesnės

Teisingumo ministerija Seimui siūlo Baudžiamojo kodekso pakeitimus. Puokštėje pakeitimų yra siūlymas iš kodekso 199 straipsnio išbraukti bausmę už neteisėtą nuodingųjų, stipriai veikiančių, narkotinių, psichotropinių medžiagų arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų gabenimo per Lietuvos sieną. Iki šiol už tai grėsė laisvės atėmimo nuo trejų iki dešimties metų bausmė.

Parlamentarė Agnė Širinskienė socialiniame „Facebook“ tinkle pasidalino apie šiuos ministerijos pasiūlymus.

„Na va, partnerystę praėjusią savaitę susitvarkė, tai šią savaitę atėjo eilė žolytei: rytoj bus balsuojama dėl to, kad narkotikų kontrabandą išbraukti iš kontrabandos sudėties.

O ir bendrai kontrabandininkams gyvenimas kažkiek palengvės, ir tuo pačiu projektu numatoma, kad samagono varymo aparatus bus galima nebaudžiamiems turėt... pokyčiai po pokyčių“, – rašė ji.

Ministerijos aiškinamąjame rašte nurodoma, kad bausmės išliktų, tačiau jos būtų taikomos remiantis kitais galiojančiais straipsniais.

Reguliavimą ministerija laiko per griežtu

Teisingumo ministerija aiškina, pagal minėtą straipsnį, už minėtų medžiagų kontrabandą gali būti skiriama vienintelė bausmė – laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų. Ministerijos vertinimu, toks reguliavimas yra „itin neproporcingas ir akivaizdžiai per griežtas, nelogiškas, nenuoseklus ir perteklinis“.

Tai narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą prilygina labai sunkiems nusikaltimams, nors medžiagų kiekis nėra nurodytas ir neatsižvelgiama, kad medžiagos buvo gabenamos su tikslu platinti ar asmeniniam vartojimui.

Ministerija pažymi, kad analogiškų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gabenimas Lietuvos teritorijoje jau yra vertinamas visiškai kitaip ir kartu atsižvelgiant į medžiagų kiekius, tikslą platinti ir panašiai. Toks elgesys yra kvalifikuojamas pagal kitas normas, kuriose už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis skiriamų bausmių rūšys ir dydžiai, įskaitant laisvės atėmimo bausmės terminus, nuosekliai ir adekvačiai pasiskirsto priklausomai nuo padaryto nusikaltimo pobūdžio ir pavojingumo.

Beveik visi atvejai – medžiagos asmeninėms reikmėms

Pastebima, kad Muitinės duomenys rodo, jog apie 90 proc. atvejų narkotinės ir psichotropinės medžiagos yra siunčiamos asmeninėms reikmėms. Sulaikomi itin maži kiekiai, o siuntų gavėjai dažniausiai yra jauni arba tam tikromis ligomis sergantys asmenys, kurie dėl lengvabūdiškumo, patirties stokos ir kitų priežasčių ne visiškai suvokia savo elgesio pasekmes.

Ministerija teigia, kad augant tarptautinei prekybai ir paprastėjant susisiekimui, į šio Baudžiamojo kodekso straipsnio taikymo sritį dažnai patenka tie asmenys, kurie paštu parsisiunčia vaistų, turinčių psichotropinių ar narkotinių medžiagų, taip pat ir tie asmenys, kurie savo reikmėms siunčiasi sąlyginai mažus narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekius.

Dėl šių priežasčių ministerija reziumuoja, kad absoliučios daugumos nusikalstamų veikų, praktikoje patenkančių į šio straipsnio taikymo sritį, nėra labai pavojingos ir neatitinka bausmės griežtumo.

„Atitinkamai, atsižvelgiant į BK 199 straipsnio 4 dalies sankcijoje nustatytą itin griežtą laisvės atėmimo bausmę, narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabanda turėtų būti pripažįstami tik labai pavojingi veiksmai, sukeliantys labai didelį pavojų įstatymų saugomoms vertybėms, darantys didelę žalą visuomenei.

Šios nusikalstamos veikos pavojingumas visuomenėje suvokiamas kaip didelių kiekių grynos narkotinės ar psichotropinės medžiagos gabenimas, turint tikslą vėliau ją platinti siekiant savanaudiškų tikslų ar pan., kai tokie veiksmai daro labai didelę žalą valstybei.

Įvertinus šios nusikaltimo sudėties konstrukciją ir ypač sankcijos griežtumą (prilygstantis BK 260 straipsnio sankcijoms), manytina, kad įstatymų leidėjo valia ir buvo numatyti tokias griežtas bausmes būtent už su dideliais kiekiais narkotinių ar psichotropinių medžiagų gabenimą (kartu turinti tikslą juos platinti) susijusius nusikaltimus“, – aiškina ministerija.

Tai didina teismų darbo krūvį

Teisingumo ministerija mano, kad laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų už bet kokio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų gabenimą per sieną neatsižvelginat į tai, kokios medžiagos ir kokiam tikslui buvo gabenamos, akivaizdžiai pažeidžia proporcingumo ir teisingumo principus.

Identišką kritiką ministerija taiko ir tame pačiame straipsnyje minimoms bausmėms už narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų, radioaktyviųjų, nuodingųjų, stipriai veikiančių ar tam tikrų dopingo medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų neteisėtą gabenimą.

Ministerijos vertinimu, kad Baudžiamojo kodekso saugomoms vertybėms – ekonomikai ir verslo tvarkai ar netgi valstybės mokesčių sumokėjimo tvarkai – žalos neatsiranda.

Be to, ministerija pastebi, kad šių nusikaltimų nagrinėjimas yra priskiriamas tik apygardos teismams, o dėl to pernelyg išauga jų darbo krūvis.

Bausmės išlieka, tik pagal kitus straipsnius

Pritarus siūlymui visi neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis atvejai būtų nuosekliai kriminalizuoti ir kvalifikuojami pagal BK XXXVII skyriaus 259 – 260 straipsnius.

Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (259 str.) gresia:

Tiems žmonėms, kurie neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Tiems, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, padarė baudžiamąjį nusižengimą gresia viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba bauda, arba areštas.

Tie, kurie savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas, laikytas be tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą.

Už neteisėtą disponavimą nerkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtai disponuojant labai dideliu medžiagų kiekiu (260 str.) gresia:

Tiems, kurie neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdami tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas, gresia laisvės atėmimas nuo dviejų iki aštuonerių metų.

Tiems, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdami tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dešimties metų.

Tiems, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų.

Visi neteisėto disponavimo pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagoms pirmtakais (prekursoriais) atvejai būtų nuosekliai kriminalizuoti ir kvalifikuojami pagal BK XXXVII skyriaus 266 straipsnį.

Už neteisėtą disponavimą pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (266 str.) gresia:

Tiems, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), gresia bauda arba laisvės atėmimas nuo trejų iki šešerių metų.

Tiems, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo labai didelį kiekį pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), gresia laisvės atėmimas nuo šešerių iki dešimties metų.

Seimas šį siūlymą svarstys antradienį vakarinio posėdžio metu.