Parlamentarai kreipsis į etikos sargus dėl galimo procedūrų pažeidimų, svarstant BK pataisas

„Nusprendėme su kolegomis kreiptis į Etikos ir procedūrų komisiją dėl procedūrų pažeidimų. Manau, kad buvo pažeistos procedūros, nes TTK jau buvo priėmęs sprendimą dėl projekto teisinės ekspertizės, tačiau šiandien buvo, taip sakant, „buldozeriu“ viskas pervažiuota per sąžinę, per vertybes, per skaidrumą“, – Eltai sakė A. Bilotaitė.

A. Bilotaitė, kuri praėjusią savaitę dėl galimos korupcijos rizikos teisėkūros procese kreipėsi į parlamentinę Antikorupcijos komisiją, tikisi, kad Etikos ir procedūrų komisija išnagrinės šį klausimą.

„Akivaizdu, kad yra tam tikrų korupcinių elementų ir interesų konflikto. Labai tikiuosi, kad komisijos posėdyje bus apsvarstyta, nes tie Seimo nariai, kurie inicijavo BK pataisas, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą“, – mano A. Bilotatė.

Anot parlamentarės, jeigu BK pakeitimai bus „prastumti buldozeriu“, planuojama prašyti prezidento Gitano Nausėdos vetuoti šį dokumentą.

„Matysime, koks prezidento požiūris yra į korupciją ir skaidrumą“, – sakė ji.

Kaip primena ELTA, kilus ginčams ir keturiems Seimo TTK nariams palikus posėdį, pastarasis vis tiek pritarė piktnaudžiaujančių politikų atsakomybę švelninančioms Baudžiamojo kodekso (BK) pataisoms. Pirmadienį už tai balsavo 4 komiteto nariai, 1 susilaikė.

TTK nariai nepritarė A. Bilotaitės siūlymui atlikti projekto teisinio poveikio vertinimą. Už tai balsavo tik 4 nariai. 5 parlamentarai, kritiškai įvertinę ekspertams planuotus pateikti klausimus, buvo prieš.

Pasipiktinę tokiu, pasak jų, balsavimo „buldozeriu“ , Seimo nariai A. Bilotaitė, Giedrė Balčytytė, Agnė Širinskienė ir Vitalijus Gailius paliko komiteto posėdį.

Likę TTK nariai dar kartą balsavo, ar reikėtų prašyti projekto ekspertinio įvertinimo, tačiau tam irgi buvo nepritarta.

Beje, praėjusią savaitę Seimo TTK narės A. Bilotaitė ir G. Balčytytė dėl galimos korupcijos rizikos teisėkūros procese kreipėsi į parlamentinę Antikorupcijos komisiją. Parlamentarės nori išsiaiškinti, ar projekto iniciatoriai nėra tiesiogiai suinteresuoti kodekse nustatytų bausmių švelninimu dėl asmeninių motyvų, taip pat – ar BK pataisų teikimas nekelia interesų konflikto rizikos.

Jos pastebi, kad dalis projektą pasirašiusių Seimo narių yra buvę savivaldybių tarybų nariai ar yra dirbę savivaldoje.

Siūlomi teisės akto pakeitimai, A. Bilotaitės ir G. Balčytytės nuomone, turėtų tiesioginę teisinę ir reputacinę reikšmę viešas pareigas einantiems asmenims – įskaitant tuos, kurie yra arba gali būti susiję su savivaldos lėšų panaudojimo teisėtumo tyrimais, kuriuos atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Generalinė prokuratūra.

STT nurodo, jog šiuo metu atliekami ikiteisminiai tyrimai dėl 37 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo.