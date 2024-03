Parlamentarai apsispręs dėl prezidento veto naktiniams taikikliams medžioklėje

Seimo Kaimo reikalų komitetas siūlo veto atmesti.

Prezidentas vetavo gruodį Seimo priimtas Medžioklės įstatymo pataisas, leidžiančias medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras naudoti naktinius taikiklius.

Valstybės vadovo vertinimu, naktinių taikiklių naudojimas sudarytų sąlygas nepagrįstam laukinės gyvūnijos skurdinimui. Be to, būtų sunkiai įmanoma užtikrinti tokių įrankių panaudojimo kontrolę, nes aplinkosaugininkai neturėtų galimybių nustatyti, ar žvėris nušautas naudojant naktinį taikiklį, ar be jo. Pasak prezidento, dėl to administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą naktinių taikiklių naudojimą medžioklėje faktiškai taptų nepritaikoma.

Įstatymo pataisą dėl naktinių taikiklių įteisinimo inicijavo Kaimo reikalų komiteto narys, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Kęstutis Mažeika.

Naktinių taikiklių įteisinimo šalininkai sako, kad šių prietaisų naudojimas prisidėtų prie efektyvesnio gyvūnų gerovės principų užtikrinimo – žvėris būtų nušautas vienu šūviu, nesikankintų sužeistas. Jie taip pat tvirtina, kad naktinio matymo priemonių turėjimas padėtų ir krašto gynyboje, ir kovojant su afrikiniu kiaulių maru.

Aplinkosaugininkai teigia, kad toks leidimas sudaro prielaidas brakonieriavimui, nes nėra praktinių galimybių kontroliuoti, kad naktiniai taikikliai būtų naudojami medžiojant tik tuos gyvūnus, kuriuos nurodo šis įstatymas.

Iki šiol medžioklėje leidžiamus ir draudžiamus naudoti įrankius nustatė Medžioklės taisyklės, jas tvirtino aplinkos ministras. Naktiniai taikikliai buvo draudžiamųjų įrankių sąraše.