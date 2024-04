Pareigūnams pavyko nustatyti sprogimą Viršuliškių daugiabučiame name galimai sukėlusio vyro asmenybę

Pareigūnus domina vyro poelgio motyvai, jo emocinė būklė. Pagrindinė tiriama sprogimo daugiabutyje versija – buto savininko savižudybė.

Manoma, kad šis žuvęs garbaus amžiaus vyras ir sukėlė gaisrą ir sprogimą, per kurį žuvo jis pats ir mažametis vaikas.

„Patvirtinta tapatybė prieš porą savaičių, teismui bus pateiktas prašymas dėl pomirtinės ekspertizės skyrimo, užduoti klausimus galės nukentėjusieji, butų savininkai, nukentėjusiųjų yra apie 20-30, mes galvojame apie motyvą, norime išsiaiškinti, kokia jo buvo būsena prieš mirtį,” – Eltai sakė Vilniaus apygardos prokuratūros 1-ojo Baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Julius Rėksnys.

Įtarimų sukėlė medžiagų likučiai

Per gaisrą vyro palaikai smarkiai apdegė, jo tapatybę pavyko patvirtinti tik suradus žuvusio vyro tolimą giminaitį ir atlikus DNR tyrimus. Be to, vyrą prieš pat nelaimę matė kaimynė, jam įėjus į kambarį, iškart įvyko nelaimė, tad ekspertizės išvados ir moters parodymai parodymai padėjo nustatyti žuvusiojo asmenybę.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, ant eurų banknotų, pensininko pažymėjimo buvo rasta naftos produktų – benzino, dyzelino ir alyvos pėdsakų, ant tirti pateiktų apdegusių drabužių likučių taip pat buvo rasta benzino pėdsakų.

REKLAMA

Bylos tyrimą kontroliuojantis šio skyriaus prokuroras Tomas Čepelionis Eltai sakė, kad kitą savaitę planuojama kreiptis į teismą dėl ekspertizės skyrimo.

„Dėl ekspertizės kreipsiuos balandžio 16 dieną, iki 15 dienos proceso dalyviai turi pateikti prašymus dėl šios ekspertizės klausimų, ekspertų ar ekspertinės įstaigos, visi informuoti tinkamai, jau vienas žmogus pateikė prašymą,“ – Eltai sakė prokuroras.

Pasak jo, nukentėjusiais ikiteisminiame tyrime pripažinti ne tik degusio daugiabučio gyventojai, bet ir gretimo namo gyventojai, nes per sprogimą buvo apgadinti jų automobiliai.

REKLAMA

REKLAMA

Sprogimas daugiabutyje Viršuliškėse

ELTA primena, kad sausio mėnesio pradžioje sostinės Viršuliškių gatvėje esančiame daugiabutyje įvykus keliems sprogimams kilo gaisras. Tarnybų duomenimis, gaisras išsiplėtė į keturis butus ketvirtame ir penktame aukštuose. Gaisro metu buvo pažeistos daugiabučio konstrukcijos, įgriuvo tarp degančių butų esanti perdanga.

Dėl kilusio gaisro iš viso evakuoti 30-ies butų gyventojai, 3 žmonės gaisro metu apsinuodijo smalkėmis, du namo gyventojai žuvo.

Manoma, kad daugiau nei milijoną eurų atsieisiantys Viršuliškėse sprogusio daugiabučio atstatymo darbai turėtų prasidėti gegužę.

„Šiuo metu rengiami avarinės būklės pašalinimo ir namo atstatymo dokumentai, tikimasi, kad darbai prasidės gegužę“, – Eltai perduotame komentare teigia Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Po sprogimo nepažeisti liko trečdalis butų, iš 20 pažeistų – penki yra visiškai sugriauti, aštuoni – sulieti vandeniu, dar septynių butų pažeidimai nedideli.

Dėl sprogimo ir gaisro pažeistą daugiabutį Viršuliškėse ekspertai pasiūlė atstatyti.

Skelbta, kad atstatymo darbai atsieis daugiau nei 1,2 mln. eurų. Pasak sostinės mero Valdo Benkunsko, toks situacijos sprendimo būdas pigiausias. V. Benkunskas taip pat pažymėjo, jog už dalį darbų finansiškai bus atsakingi patys gyventojai. Visgi, tikslios sumos, kiek atstatymo lėšų reikės skirti patiems gyventojams, kol kas nepaskelbta.