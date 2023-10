Pareigūnai protestuoja: profsąjunga kritikuoja tarnybos statuto pakeitimus, įvardija kokių pokyčių tikisi

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkės Loretos Soščekienės teigimu, pagal naują projektą bus mažinamos pareigūnų socialinės garantijos, atsisakoma apmokėjimo už turimą laipsnį. Reaguodama į kritiką, VRM taip pat teigė, kad tie pareigūnai, kurie turi didesnį nei 20 proc. priedą už stažą, jį išlaikys. Tačiau, profsąjungos atstovės teigimu, visi pareigūnai turėtų išlaikyti skiriamus priedus už stažą.

„Pareigūnai, skaitę projektą mato – jų socialinės garantijos yra mažinamos. Mokėjimas už stažą mažėja nuo 30 iki 20 proc., atsisakoma visuotinio apmokėjimo už turimą laipsnį, kam mes nepritariame. Kalbama, kad pareigūnai turės rinktis tarp butpinigių ir kelionės išlaidų kompensavimo“, – sakė LTPF pirmininkė.

Pakeistame statute taip pat nustatomas tik minimalus pareigybių grupių pareiginės algos koeficientas, o centrinių statutinių įstaigų vadovai patvirtins pareigūnų darbo apmokėjimo sistemas, pagal kurias pareigūnams bus mokamas darbo užmokestis. Pasak LTPF pirmininkės, statute numatytoje darbo užmokesčio mokėjimo tvarkoje trūksta aiškumo, šiuo metu pareigūnai nesupranta, kaip realiai keisis atlyginimai.

„Kalbame apie pareigūnų atlyginimo didėjimą. Bet jis didės tikrai ne visiems pareigūnams. Neturime gairių, pagal kurias bus nustatyta užmokesčio sistema, tad objektyviai negalime vertinti, kiek ji bus gera. Tai kas yra statute leidžia burti iš kavos tirščių, ir tiesą sakant, vadovams mulkinti pareigūnų bendruomenę. Jei atlyginimai padidės pvz 30 eurų, tai nebus ta suma, kuri išlaikys patyrusius pareigūnus“, – teigė LTPF pirmininkė.

Vienas iš VRM tikslų - teigiama, jog pokyčiais siekiama didinti minimalius pareiginių algų koeficientus pirminės ir vidurinės grandies pareigūnams, taip mažinant darbo užmokesčio netolygumus tarp statutinių įstaigų. Taip pat, pagal pataisas, būtų peržiūrimas pareigybių suskirstymas į pareigybių grupes – jų mažėtų nuo 15 iki 10. Ministerija teigia, kad taip būtų nustatyta aiškesnė pareigybių sistema bei hierarchija. Vis dėlto, L.Soščekienės teigimu, sunku pasakyti, ar šios priemonės padės sumažinti darbo užmokesčio netolygumus

„Jeigu būtų sukurta ideali darbo užmokesčio sistema, gal ir galėtų mažinti darbo užmokesčio netolygumus. Bet turime pareigūnus, kuriems atlyginimai absoliučiai nepasikeis. Jie nuo sausio 1 d. pereis iš vienos atlyginimų lentelės į kitą, tada atlyginimas nepasikeis. Kaip dabar sistema yra netolygi, taip ir liks netolygi, galbūt bus šiek tiek lygesni koeficientai kalbant apie žemesnės grandies pareigūnus“, – teigė L.Soščekienė.

Susirūpinimą kelia pareigūnų perkėlimo tvarka

Kaip ypač probleminį aspektą LTPF pirmininkė išskyrė pakeitimus, susijusius su pareigūnų perkėlimais į kitą vietovę be jų sutikimo. Pasak jos, nuo dabartinių 3 mėnesių laikotarpio, šis terminas bus didinimas iki mažiausiai 6 mėnesių, tačiau galės siekti ir pusantrų metų.

„Mus labiausiai neramina tai, kad labai ženkliai didinamas terminas, kada pareigūnas be jo sutikimo gali būti perkeltas į kitą vietovę. Dabar terminas yra 3 mėnesiai, projekte minimalus terminas – šeši mėnesiai, bet bus galima pratęsti iki pusantrų metų. Pareigūnas be jo sutikimo galės būti mėtomas po visą Lietuvą. Ta sąvoka „esant tarnybiniam būtinumui“ skamba abejotinai, nes pareigūnų visuomet trūksta. Turbūt būtinumas atsiras šiandien“, – svarstė LTPF pirmininkė.

L.Soščekienė taip pat teigė, jog pareigūnų perkėlimas be sutikimo galėtų būti naudojamas kaip susidorojimo priemonė.

„Mes manome, kad tai taip pat galės būti puiki priemonė siekiant susidoroti su nepatogiais pareigūnais, galbūt turinčiais „netinkamą“ nuomonę“, – sakė LTPF pirmininkė.

Be to, ji neatmeta galimybės, jog dalis pareigūnų išeitų iš darbo.

„Be abejo, tokia grėsmė yra. Ir mažus vaikus turi, šeimas, senus tėvus, kuriuos reikia prižiūrėti, visi turi įsipareigojimų“, – teigė LTPF pirmininkė.

Mažinamos butpinigių ir kelionpinigių kompensacijos

Pagal nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojančius pokyčius, pareigūnai galės rinktis tarp butpinigių arba kelionpinigių kompensacijos – šiuo metu galioja abi kompensacijos. Be to, butpinigiai bus kompensuojami 5 tarnybos metus – šiuo metu laikotarpio ribojimo nėra. Pasak LTPF pirmininkės, šie pakeitimai gali apsunkinti pareigūnų situaciją skyrybų ar perkėlimų metu, be to, jauni pareigūnai nesugeba pasiimti paskolų butui įsigyti, tad gyvenimas nuomojamame bute yra vienintelis sprendimas.

„Būna įvairių situacijų. Kartais pareigūnai išsiskiria, būna perkeliami. Pavyzdžiui, jei pareigūnas jaunystėje išnaudojo savo butpinigių kompensacijas – ką jis turės daryti? Dėl mažų atlyginimų bankams nėra skiriamos paskolos būstui įsigyti. Pradiniam įnašui nėra jokių šansų susitaupyti. Programos, kuomet savivaldybė kompensuoja dalį palūkanų nėra prieinamos didmiesčiuose“, – pabrėžė LTPF pirmininkė.

Pasak L.Soščekienės, tokie pokyčiai taip pat nepadės pritraukti naujų pareigūnų, nepaisant to, kad statute yra numatytos papildomos priemonės jaunų pareigūnų pritraukimui:: galimybė statutinių profesinio mokymo įstaigų kursantams mokėti specialiąsias stipendijas, aukštųjų mokyklų studentams, kurie studijuoja pagal vidaus tarnybos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, – galimybė mokėti tikslines skatinamąsias stipendijas, jeigu jie sudaro stojimo į vidaus tarnybą sutartis.

„Kalbama apie tai, kad norima pritraukti naujų pareigūnų. Ir kaip tai bus daroma, mažinant socialines garantijas? Taip, jauniems pareigūnams yra numatyta priemonių – pavyzdžiui skiriamos išmokos. Bet kalbant apie jau dirbančius pareigūnus, tame statute nieko gero nėra“, – teigė L.Soščekienė.

Tikisi rasti kompromisą

Nepaisant nepasitenkinimo pokyčiais, LTPF pirmininkė tikisi rasti sprendimą. Pasak jos, būtina peržiūrėti svarbiausius klausimus – butpinigių ir kelionpinigių kompensavimo tvarką, pareigūnų perkėlimo sistemą, priedų dėl didesnio stažo naikinimą.

„Dėl to ką įvardijau, galėtume rasti kompromisinius sprendimus. Tiek dėl butpinigių, tiek dėl stažo procento – nematome jokios prasmės sulyginti pareigūnų su kitais valstybės tarnautojais. Turėtume atsakingai kalbėti dėl pareigūnų perkėlimo“, – sakė LTPF pirmininkė.