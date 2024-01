Papiktino Ievą Zasimauskaitę užsipuolusių gyventojų elgesys: baikime „kritikuoti ir gėdinti moterų kūną“

Penktadienį pasirodžiusi I. Zasimauskaitė sulaukė neigiamų komentarų – vieni kritikavo patį įvaizdį, kiti – ir kūno formas. Pasak lygių galimybių ekspertės Rugilės Butkevičiūtės, į šį atvejį reikia žiūrėti plačiau ir suprasti kaip žymiai didesnę visuomenės problemą.

„Aš į šią situaciją norėčiau pasižiūrėti kaip į platesnę problemą. Apskritai moterų kūnas nuo seno yra naudojamas moterims kontroliuoti. Jeigu žiūrėtume, kaip buvo prieš šimtmetį arba pažiūrėtume į XX a. reklamas, tai tiek visuomenė, tiek verslas, tiek šeima aiškino moterims, ką joms daryti, kad jos būtų mylimos, priimtos, kaip joms atrodyti, kad nepatirtų patyčių, atstūmimo“, – komentuoja R. Butkevičiūtė.

Ji priduria, kad ši situacija įrodo, jog atitikti žmonių standartų neįmanoma.

„Jei būsi per liekna, tai blogai, jei krūtinė maža, tai būsi lenta, jei didelė, tai jau nukarusi iki pažastų, irgi negerai, jei krūtinė bus per daug silikoninė – per daug akivaizdu ir atrodys kaip melionai, esi natūrali, tai irgi nepakankamai, nes krūtys negražios formos arba yra nevienodos. Tai mes niekada neatitiksime tų grožio standartų“, – sako pašnekovė.

R. Butkevičiūtė teigia, kad šis įvyki parodo kur kas gilesnę problemą. R. Butkevičiūtė sako, kad nors replikos skirtos viešam žmogui, tačiau tokiais komentarais tuo pačiu galima įžeisti ir kitus.

„O ši konkreti Ievos situacija parodo, ką už scenos ir raudono kilimo patiria daugelis moterų. Supraskime, kad po gimdymo moterys jaučiasi skirtingai – vienos lengviau priima pokyčius, kitos sunkiau. Tiesiog mamoms, kurios neseniai pagimdė, kurių vaikams yra iki 2–3 metukų, tas santykis su kūnu yra labai jautri tema.

Turėkime omenyje, kad kai mes komentuojame, tai skrieja ne tik Ievai, be to, panašu, iš jos žinutės, kad ji tikrai buvo pasiruošusi atstovėti už save. Bet tai skrieja ir kitoms moterims, kurios šiuo metu laukiasi arba neseniai pagimdė, jos dabar žiūri ir galvoja, kad, va, ir mane tai liečia“, – teigia pašnekovė.

„Bet tas didžiulis palaikymas Ievai iš paprastų ir žinomų žmonių rodo, kad žmonėms nebereikia tik to idealaus grožio standarto. Reikia matyti realius žmones, tai čia buvo irgi gražus momentas, didelė dalis palaikančių žmonių turbūt tą ir nori pasakyti“, – priduria moteris.

Ekspertė tvirtina, kad išaugusios žmonių tolerancijos kitų žmonių sudėjimui, kūno netobulumams nelabai pastebi, tačiau išreikštas gyventojų palaikymas džiugina.

„Manau, kad daromės ne tai, kad tolerantiškesni, nors didžiuosiuose miestuose auga ta tolerancija, bet yra tam tikri tyrimai, kurie tvirtina, kad mes sakome vieną, bet elgiamės visiškai kitaip. Jeigu mes sakome, kad norime įvairovės, esame kosmopolitiški, kritikuojame įžeidinėjimus, bet už akių rašome bjaurius komentarus, tai, vadinasi, nesame mes labai įvairūs ir šioje srityje turėtume daugiau padirbėti.

Iš kitos pusės, tas palaikymas, kurį matome socialinėje erdvėje, rodo, kad visgi nebėra gerai taip viešai kritikuoti ir gėdinti moterų kūną“, – sako R. Butkevičiūtė.

Pasipylė žinomų žmonių palaikymo žodžiai

Socialiniuose tinkluose pasipylė įvairūs žinomų žmonių palaikymo žodžiai atlikėjai.

„Ieva Zasimauskaite, ir visi, kas dar skaitote, ką kiti apie jus šneka. Nereikia! Kaip kartą RuPaul yra pasakiusi – „What other people think of me is not my business. What I do is what I do. How people see me doesn’t change what I decide to do“, – rašė Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Palaikymą išreiškė ir edukologė, pedagogė, verslininkė Austėja Landsbergienė.

„O man Ieva Zasimauskaitė, kaip ir, beje, realiai VISI, kurie dalinosi – atrodė fainai. Ir tai visiškai nereiškia, kad aš taip rengčiausi: kvatojau pamačiusi bičą (nežinau, kas jis) su chalatu, baltomis kojinėmis ir šlepetėmis. Akivaizdu, kad žmonės pagalvojo ir ėjo smagiai pasibūti, susitikti…TAI KOKIA PROBLEMA?! Ir, beje, dažniausiai šlykščiausi komentarai yra moterų ir MOTERIMS. Žinau, nes pati patiriu. Man tai yra visiška tamsa. Kol taip bus, smirdėsime sovietais“, – rašė ji.

Buvusi „Užkalnio“ žurnalo vyriausioji redaktorė Fausta Marija Leščiauskaitė taip pat tėškė kritikams.

„O dabar kartokite paskui mane kaip „Tėve mūsų“: krūtys nesutvertos būti prilipusios prie smakro, krūtys nesutvertos būti prilipusios prie smakro, krūtys nesutvertos būti prilipusios prie smakro. Ir taip kasdien, prieš miegą, po dvidešimt penkis kartus.

Krūtys pas moteris dauguma atvejų su amžiumi po truputį slenkasi žemyn. Kuo jos didesnės, tuos daugiau šansų, kad sveria į apačią. Obuolys šaką sveria žemyn. Negudri fizika, pradinių klasių pasaulio pažinimas. Žindančios moterys paprastai turi padidėjusias krūtis, taigi, gravitacija jas veikia, o ilgainiui prie krūtų padėties prisideda dydžio šokinėjimas, kurį sukėlė kūno pasiruošimas kūdikiui.

Tačiau krūtys gali keisti savo aukštį ir be nėštumo. Tiesiog su amžiumi, genetiškai, priaugus ar numetus svorio. Kuriame aukštyje krūtys bebūtų, moteris neturi prievolės jas pakelti aukščiau nei liemenėlių, nei operacijų pagalba. Jei nori – pakelia. Jei nenori, krūtys yra perfectly fine tokiame aukštyje, kokiame yra natūraliai.

Tai nėra šlykštu, nepriimtina, tai nėra neprisižiūrėjimas. Jos ir neturi būti prilipusios prie smakro ir kas tokį standartą išgalvojo, yra paprasčiausias idiotas. Jei jums šlykštus ir nepriimtinas natūralus žmogaus kūnas, jūsų vietoje susirūpinčiau savo vidinėmis problemomis“, – rašė F. M. Leščiauskaitė.

Palaikymą pareiškė ir Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė.

„Neskanu, keista ir apmaudu liudyti, kiek daug sau leidžiame, komentuodami/os kitų moterų ( o ir savo?) kūnus, aiškindamos, kokių standartų jos turi laikytis ir kaip atrodyti.

Nustokim ką?

Palaikau, Ieva“, – rašė ji.

Ieva Zasimauskaitė: negaliu priprasti prie šito pasaulio žiaurumo

Atsakydama į neigiamas replikas, moteris socialiniuose tinkluose paviešino žinutę. Įrašu ji pasidalijo ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Tiesiog negaliu priprasti prie šito pasaulio žiaurumo ir man skauda. Žinokit tokiomis akimirkomis, aš iškart galvoju ne tik apie save, bet ir apie kitas moteris, mergaites, merginas.

Pasidaro taip aišku, kodėl Lietuva pirmose vietose savižudybių skaičiuje, pogimdyvinėje depresijoje, kodėl vasaros gatvėje eilės patekti pas specialistus, bulimija, anoreksija ir taip toliau.Ir baisiausia, kad kitos moterys visiškai nebejaučia ribos, ką ir kada ir svarbiausia KAIP pasakyti.

Toks jausmas, kad po tokių renginių nuotraukomis, žmonės tik ir laukia „prasinešti“ ir išlieti susikaupusią vidinę tuštumą ir pyktį ir tai irgi yra problema, kaip mes iki tokio žmogaus užaugam?

Komentuoti moters kūną yra begalo neetiška ir apskritai traumuoja. Negerai. Negalima. Todėl mes pradėjom maskuoti savo „trūkumus“ operacijomis, dietomis ir nebeleidžiam sau tiesiog būti ir vietoj to, kad būti laimingu ir džiaugtis, mes praleidžiam tiek daug laiko kritikuodamos save, nes kažkas kala į galvą, kokie tie grožio standartai.. kaip gerai ir kaip negerai. Nukarusi krūtinė, baisi, papai pažastyse. Moterys...

Tikrai norėčiau palinkėti Jums laimės, bet tiesiog palinkėsiu, kad jus kas nors apkabintų ir mylėtų ir vertintų jus ne už papus.

O mano krūtinė man irgi šiuo metu nėra gražiausios formos, bet ji maitina mano dukrą, atlieka svarbiausią darbą ir dėl to aš esu dėkinga sau, kad nepasiduodu ir esu ten kur esu, tokia kokia esu, su tokiom vertybėm, kokios man yra gražiausios ir atneša man vidinę laimę, ramybę ir svarbiausia pilnatvę.

Visas moteris apkabinu. Aš šiandien džiaugiausi, kiek gražių žmonių aplink… kartu ir nesupratau, kur tas pasaulis keliauuja... Ir svarbiausia, tokios dienos man primena, kodėl prieš 10 metų aš pradėjau ieškoti alternatyvos ir ačiū Dievui ją radau“, – rašė ji.